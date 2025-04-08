08 апреля 2025

Челябинцам посоветовали сорта вкусной картошки

Челябинцам посоветовали лучшие сорта вкусного картофеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, пенсионер, картофель, урожай, картошка, женщина, еда, корнеплоды, продовольственная безопасность, агро2022
Челябинцам назвали сорта самой вкусной картошки Фото:

Челябинские хранилища картофеля опустели. На фоне резкого роста цен на сельхозпродукт в магазинах жители вспомнили забытые навыки и решили заняться земледелием. Раскупили весь семенной материал. Директор компании «Уральский дачник», которая занимается селекцией уральских сортов овощей, Анатолий Алилуев рассказал URA.RU, почему картошка со своего огорода бывает вкусней магазинной и какие сорта для посадки актуальны в наступающем сельскохозяйственном сезоне.

Цены растут вместо картофеля

— У нас принято говорить про садоводов-любителей. Но только ли те, кто любит выращивать растения, сегодня увлекаются огородничеством?

— В магазинах цены поднялись, и население решило, что легче самим выращивать. Все отправились покупать семенной картофель, и он быстро закончился.

— А цена на него выросла.

— Посадочного материала изначально было недостаточно: осенью пошли дожди, помешавшие собрать хороший урожай. Эти два фактора спровоцировали весной дефицит семян. На стоимость также повлияла нехватка сельхозтехники и средств оздоровления растений. Их везут из-за границы. Более длинная логистика увеличила издержки. Получается палка о двух концах: если не закупать эти средства, то урожайность будет низкой — цены вырастут. Если же приобретать, то сборы будут хорошими, зато понесенные затраты увеличат стоимость.

— Когда семян нет, и они дорогие, многим наверняка придется брать обычную картошку. Визуально она от семенной не отличается.

— Да, но есть риск купить посадочный материал с заболеваниями. Семенной картофель продается с сертификатом. Это означает, что клубни без болезней. Со временем они накапливаются, поэтому специалисты рекомендуют обновлять семена раз в три года. Есть различные репродукции. Рекомендуется покупать материал не ниже суперэлиты.

Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск
Семенной материал картофеля рекомендовали обновлять раз в три года
Фото:

— Как поставщики получают семенной материал?

— Из пробирки. Берется клетка, закладывается в пробирку, где формируется безвирусное растение. Садовод, как бы ни старался, сам этого сделать не сможет.

В погоне за вкусом

— Какие сорта пользуются спросом среди огородников?

— Первыми со складов выбрали розовый сорт «Аляска», красный «Люкс». Лидерами продаж также стали белые сорта «Гала», «Гуливер», «Импала» и «Шах». Население консервативно при выборе: берут — что знакомо. В стандартный набор входят розовоокрашенные «Розара», Red Scarlet, «Розетта».

— Когда покупаешь семена, на что надо обращать внимание?

— В некоторых районах области действует карантин по золотистой картофельной нематоде. Поэтому мой совет — подбирать сорта, которые устойчивы к нематодам или толерантны к ним, когда паразит не вредит растению. С другой стороны, рекомендую обращать внимание на вкусовые качества: картофель сортов «Свитанок киевский», «Адретта» — один из самых вкусных. Такого в магазине не купишь, надо самому выращивать.

Клипарт. Магнитогорск
Аграрии для продажи выбирают самые урожайные сорта
Фото:

— Если вкусный продукт, почему сельхозпроизводители его не выращивают и не продают?

— Потому что урожайность ниже. Часто такие сорта не обладают товарностью, выровненностью. Аграрии берут в работу сорта, дающие высокие урожаи. Но и вкус у них похуже.

— При выборе сорта на посадку на прогнозы погоды внимание обращать надо?

— Предугадать сложно: прогнозы на длительный срок часто не сбываются. Поэтому на этот фактор ориентироваться сложно. Здесь можно посоветовать высаживать разные сорта. Тогда будет больше шансов собрать хороший урожай. В целом есть решения, на которое человек повлиять в состоянии. Например, мы на станции Устиново увеличим посадочные площади под семенной картофель на 50%. При всем при этом не следует забывать, что живем в зоне рискованного земледелия. Погодные условия могут преподнести самые разные сюрпризы, иногда — неприятные.

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Челябинские хранилища картофеля опустели. На фоне резкого роста цен на сельхозпродукт в магазинах жители вспомнили забытые навыки и решили заняться земледелием. Раскупили весь семенной материал. Директор компании «Уральский дачник», которая занимается селекцией уральских сортов овощей, Анатолий Алилуев рассказал URA.RU, почему картошка со своего огорода бывает вкусней магазинной и какие сорта для посадки актуальны в наступающем сельскохозяйственном сезоне. — У нас принято говорить про садоводов-любителей. Но только ли те, кто любит выращивать растения, сегодня увлекаются огородничеством? — В магазинах цены поднялись, и население решило, что легче самим выращивать. Все отправились покупать семенной картофель, и он быстро закончился. — А цена на него выросла. — Посадочного материала изначально было недостаточно: осенью пошли дожди, помешавшие собрать хороший урожай. Эти два фактора спровоцировали весной дефицит семян. На стоимость также повлияла нехватка сельхозтехники и средств оздоровления растений. Их везут из-за границы. Более длинная логистика увеличила издержки. Получается палка о двух концах: если не закупать эти средства, то урожайность будет низкой — цены вырастут. Если же приобретать, то сборы будут хорошими, зато понесенные затраты увеличат стоимость. — Когда семян нет, и они дорогие, многим наверняка придется брать обычную картошку. Визуально она от семенной не отличается. — Да, но есть риск купить посадочный материал с заболеваниями. Семенной картофель продается с сертификатом. Это означает, что клубни без болезней. Со временем они накапливаются, поэтому специалисты рекомендуют обновлять семена раз в три года. Есть различные репродукции. Рекомендуется покупать материал не ниже суперэлиты. — Как поставщики получают семенной материал? — Из пробирки. Берется клетка, закладывается в пробирку, где формируется безвирусное растение. Садовод, как бы ни старался, сам этого сделать не сможет. — Какие сорта пользуются спросом среди огородников? — Первыми со складов выбрали розовый сорт «Аляска», красный «Люкс». Лидерами продаж также стали белые сорта «Гала», «Гуливер», «Импала» и «Шах». Население консервативно при выборе: берут — что знакомо. В стандартный набор входят розовоокрашенные «Розара», Red Scarlet, «Розетта». — Когда покупаешь семена, на что надо обращать внимание? — В некоторых районах области действует карантин по золотистой картофельной нематоде. Поэтому мой совет — подбирать сорта, которые устойчивы к нематодам или толерантны к ним, когда паразит не вредит растению. С другой стороны, рекомендую обращать внимание на вкусовые качества: картофель сортов «Свитанок киевский», «Адретта» — один из самых вкусных. Такого в магазине не купишь, надо самому выращивать. — Если вкусный продукт, почему сельхозпроизводители его не выращивают и не продают? — Потому что урожайность ниже. Часто такие сорта не обладают товарностью, выровненностью. Аграрии берут в работу сорта, дающие высокие урожаи. Но и вкус у них похуже. — При выборе сорта на посадку на прогнозы погоды внимание обращать надо? — Предугадать сложно: прогнозы на длительный срок часто не сбываются. Поэтому на этот фактор ориентироваться сложно. Здесь можно посоветовать высаживать разные сорта. Тогда будет больше шансов собрать хороший урожай. В целом есть решения, на которое человек повлиять в состоянии. Например, мы на станции Устиново увеличим посадочные площади под семенной картофель на 50%. При всем при этом не следует забывать, что живем в зоне рискованного земледелия. Погодные условия могут преподнести самые разные сюрпризы, иногда — неприятные.
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