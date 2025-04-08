Челябинцам посоветовали сорта вкусной картошки

Челябинские хранилища картофеля опустели. На фоне резкого роста цен на сельхозпродукт в магазинах жители вспомнили забытые навыки и решили заняться земледелием. Раскупили весь семенной материал. Директор компании «Уральский дачник», которая занимается селекцией уральских сортов овощей, Анатолий Алилуев рассказал URA.RU, почему картошка со своего огорода бывает вкусней магазинной и какие сорта для посадки актуальны в наступающем сельскохозяйственном сезоне.
Цены растут вместо картофеля
— У нас принято говорить про садоводов-любителей. Но только ли те, кто любит выращивать растения, сегодня увлекаются огородничеством?
— В магазинах цены поднялись, и население решило, что легче самим выращивать. Все отправились покупать семенной картофель, и он быстро закончился.
— А цена на него выросла.
— Посадочного материала изначально было недостаточно: осенью пошли дожди, помешавшие собрать хороший урожай. Эти два фактора спровоцировали весной дефицит семян. На стоимость также повлияла нехватка сельхозтехники и средств оздоровления растений. Их везут из-за границы. Более длинная логистика увеличила издержки. Получается палка о двух концах: если не закупать эти средства, то урожайность будет низкой — цены вырастут. Если же приобретать, то сборы будут хорошими, зато понесенные затраты увеличат стоимость.
— Когда семян нет, и они дорогие, многим наверняка придется брать обычную картошку. Визуально она от семенной не отличается.
— Да, но есть риск купить посадочный материал с заболеваниями. Семенной картофель продается с сертификатом. Это означает, что клубни без болезней. Со временем они накапливаются, поэтому специалисты рекомендуют обновлять семена раз в три года. Есть различные репродукции. Рекомендуется покупать материал не ниже суперэлиты.
— Как поставщики получают семенной материал?
— Из пробирки. Берется клетка, закладывается в пробирку, где формируется безвирусное растение. Садовод, как бы ни старался, сам этого сделать не сможет.
В погоне за вкусом
— Какие сорта пользуются спросом среди огородников?
— Первыми со складов выбрали розовый сорт «Аляска», красный «Люкс». Лидерами продаж также стали белые сорта «Гала», «Гуливер», «Импала» и «Шах». Население консервативно при выборе: берут — что знакомо. В стандартный набор входят розовоокрашенные «Розара», Red Scarlet, «Розетта».
— Когда покупаешь семена, на что надо обращать внимание?
— В некоторых районах области действует карантин по золотистой картофельной нематоде. Поэтому мой совет — подбирать сорта, которые устойчивы к нематодам или толерантны к ним, когда паразит не вредит растению. С другой стороны, рекомендую обращать внимание на вкусовые качества: картофель сортов «Свитанок киевский», «Адретта» — один из самых вкусных. Такого в магазине не купишь, надо самому выращивать.
— Если вкусный продукт, почему сельхозпроизводители его не выращивают и не продают?
— Потому что урожайность ниже. Часто такие сорта не обладают товарностью, выровненностью. Аграрии берут в работу сорта, дающие высокие урожаи. Но и вкус у них похуже.
— При выборе сорта на посадку на прогнозы погоды внимание обращать надо?
— Предугадать сложно: прогнозы на длительный срок часто не сбываются. Поэтому на этот фактор ориентироваться сложно. Здесь можно посоветовать высаживать разные сорта. Тогда будет больше шансов собрать хороший урожай. В целом есть решения, на которое человек повлиять в состоянии. Например, мы на станции Устиново увеличим посадочные площади под семенной картофель на 50%. При всем при этом не следует забывать, что живем в зоне рискованного земледелия. Погодные условия могут преподнести самые разные сюрпризы, иногда — неприятные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!