Челябинцам посоветовали сорта вкусной картошки

Челябинцам посоветовали лучшие сорта вкусного картофеля

09 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцам назвали сорта самой вкусной картошки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские хранилища картофеля опустели. На фоне резкого роста цен на сельхозпродукт в магазинах жители вспомнили забытые навыки и решили заняться земледелием. Раскупили весь семенной материал. Директор компании «Уральский дачник», которая занимается селекцией уральских сортов овощей, Анатолий Алилуев рассказал URA.RU, почему картошка со своего огорода бывает вкусней магазинной и какие сорта для посадки актуальны в наступающем сельскохозяйственном сезоне. Цены растут вместо картофеля — У нас принято говорить про садоводов-любителей. Но только ли те, кто любит выращивать растения, сегодня увлекаются огородничеством? — В магазинах цены поднялись, и население решило, что легче самим выращивать. Все отправились покупать семенной картофель, и он быстро закончился. — А цена на него выросла. — Посадочного материала изначально было недостаточно: осенью пошли дожди, помешавшие собрать хороший урожай. Эти два фактора спровоцировали весной дефицит семян. На стоимость также повлияла нехватка сельхозтехники и средств оздоровления растений. Их везут из-за границы. Более длинная логистика увеличила издержки. Получается палка о двух концах: если не закупать эти средства, то урожайность будет низкой — цены вырастут. Если же приобретать, то сборы будут хорошими, зато понесенные затраты увеличат стоимость. — Когда семян нет, и они дорогие, многим наверняка придется брать обычную картошку. Визуально она от семенной не отличается. — Да, но есть риск купить посадочный материал с заболеваниями. Семенной картофель продается с сертификатом. Это означает, что клубни без болезней. Со временем они накапливаются, поэтому специалисты рекомендуют обновлять семена раз в три года. Есть различные репродукции. Рекомендуется покупать материал не ниже суперэлиты. Семенной материал картофеля рекомендовали обновлять раз в три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как поставщики получают семенной материал? — Из пробирки. Берется клетка, закладывается в пробирку, где формируется безвирусное растение. Садовод, как бы ни старался, сам этого сделать не сможет. В погоне за вкусом — Какие сорта пользуются спросом среди огородников? — Первыми со складов выбрали розовый сорт «Аляска», красный «Люкс». Лидерами продаж также стали белые сорта «Гала», «Гуливер», «Импала» и «Шах». Население консервативно при выборе: берут — что знакомо. В стандартный набор входят розовоокрашенные «Розара», Red Scarlet, «Розетта». — Когда покупаешь семена, на что надо обращать внимание? — В некоторых районах области действует карантин по золотистой картофельной нематоде. Поэтому мой совет — подбирать сорта, которые устойчивы к нематодам или толерантны к ним, когда паразит не вредит растению. С другой стороны, рекомендую обращать внимание на вкусовые качества: картофель сортов «Свитанок киевский», «Адретта» — один из самых вкусных. Такого в магазине не купишь, надо самому выращивать. Аграрии для продажи выбирают самые урожайные сорта Фото: Илья Московец © URA.RU — Если вкусный продукт, почему сельхозпроизводители его не выращивают и не продают? — Потому что урожайность ниже. Часто такие сорта не обладают товарностью, выровненностью. Аграрии берут в работу сорта, дающие высокие урожаи. Но и вкус у них похуже. — При выборе сорта на посадку на прогнозы погоды внимание обращать надо? — Предугадать сложно: прогнозы на длительный срок часто не сбываются. Поэтому на этот фактор ориентироваться сложно. Здесь можно посоветовать высаживать разные сорта. Тогда будет больше шансов собрать хороший урожай. В целом есть решения, на которое человек повлиять в состоянии. Например, мы на станции Устиново увеличим посадочные площади под семенной картофель на 50%. При всем при этом не следует забывать, что живем в зоне рискованного земледелия. Погодные условия могут преподнести самые разные сюрпризы, иногда — неприятные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские хранилища картофеля опустели. На фоне резкого роста цен на сельхозпродукт в магазинах жители вспомнили забытые навыки и решили заняться земледелием. Раскупили весь семенной материал. Директор компании «Уральский дачник», которая занимается селекцией уральских сортов овощей, Анатолий Алилуев рассказал URA.RU, почему картошка со своего огорода бывает вкусней магазинной и какие сорта для посадки актуальны в наступающем сельскохозяйственном сезоне. — У нас принято говорить про садоводов-любителей. Но только ли те, кто любит выращивать растения, сегодня увлекаются огородничеством? — В магазинах цены поднялись, и население решило, что легче самим выращивать. Все отправились покупать семенной картофель, и он быстро закончился. — А цена на него выросла. — Посадочного материала изначально было недостаточно: осенью пошли дожди, помешавшие собрать хороший урожай. Эти два фактора спровоцировали весной дефицит семян. На стоимость также повлияла нехватка сельхозтехники и средств оздоровления растений. Их везут из-за границы. Более длинная логистика увеличила издержки. Получается палка о двух концах: если не закупать эти средства, то урожайность будет низкой — цены вырастут. Если же приобретать, то сборы будут хорошими, зато понесенные затраты увеличат стоимость. — Когда семян нет, и они дорогие, многим наверняка придется брать обычную картошку. Визуально она от семенной не отличается. — Да, но есть риск купить посадочный материал с заболеваниями. Семенной картофель продается с сертификатом. Это означает, что клубни без болезней. Со временем они накапливаются, поэтому специалисты рекомендуют обновлять семена раз в три года. Есть различные репродукции. Рекомендуется покупать материал не ниже суперэлиты. — Как поставщики получают семенной материал? — Из пробирки. Берется клетка, закладывается в пробирку, где формируется безвирусное растение. Садовод, как бы ни старался, сам этого сделать не сможет. — Какие сорта пользуются спросом среди огородников? — Первыми со складов выбрали розовый сорт «Аляска», красный «Люкс». Лидерами продаж также стали белые сорта «Гала», «Гуливер», «Импала» и «Шах». Население консервативно при выборе: берут — что знакомо. В стандартный набор входят розовоокрашенные «Розара», Red Scarlet, «Розетта». — Когда покупаешь семена, на что надо обращать внимание? — В некоторых районах области действует карантин по золотистой картофельной нематоде. Поэтому мой совет — подбирать сорта, которые устойчивы к нематодам или толерантны к ним, когда паразит не вредит растению. С другой стороны, рекомендую обращать внимание на вкусовые качества: картофель сортов «Свитанок киевский», «Адретта» — один из самых вкусных. Такого в магазине не купишь, надо самому выращивать. — Если вкусный продукт, почему сельхозпроизводители его не выращивают и не продают? — Потому что урожайность ниже. Часто такие сорта не обладают товарностью, выровненностью. Аграрии берут в работу сорта, дающие высокие урожаи. Но и вкус у них похуже. — При выборе сорта на посадку на прогнозы погоды внимание обращать надо? — Предугадать сложно: прогнозы на длительный срок часто не сбываются. Поэтому на этот фактор ориентироваться сложно. Здесь можно посоветовать высаживать разные сорта. Тогда будет больше шансов собрать хороший урожай. В целом есть решения, на которое человек повлиять в состоянии. Например, мы на станции Устиново увеличим посадочные площади под семенной картофель на 50%. При всем при этом не следует забывать, что живем в зоне рискованного земледелия. Погодные условия могут преподнести самые разные сюрпризы, иногда — неприятные.