Концерт Пелагеи и финалисты выборов мэра: главное за 9 апреля в Кургане

В Кургане пройдет концерт группы «Пелагея» до конца мая
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Группа «Пелагея» приедет в Курган с концертом
Группа «Пелагея» приедет в Курган с концертом Фото:

В Кургане ожидается приезд группы «Пелагея», которая может дать концерт в период до конца мая. Договор с группой уже заключен, о чем свидетельствует информация на сайте госзакупок. Предполагается, что концерт может быть приурочен к 80-летию Великой Победы или другим крупным мероприятиям, которые пройдут до конца мая. Группа вряд ли выступит непосредственно в День Победы, но точная дата пока не подтверждена. На концертных площадках города и области группа «Пелагея» пока не анонсирована.

Надвигается непогода с порывами ветра и грозами

В Курганской области ожидаются сложные погодные условия: порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, местами возможны грозы и небольшие дожди. МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности, такие как избегать оборванных проводов и закрывать окна во время сильного ветра, а также соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить крупные пожары.

Новые обвинения против сестер Камшиловых

Два новых уголовных дела были возбуждены против сестер Марины и Елены Камшиловых, обвиняемых в мошенничестве с инсценировкой ДТП. Преступления, совершенные в июле и ноябре 2023 года, привели к ущербу на сумму около 200 тысяч рублей. С момента задержания сестер в ноябре 2024 года было возбуждено 20 уголовных дел. Елена и Марина Камшиловы находятся в СИЗО, а многие соучастники — под домашним арестом.

Прокуратура Кургана проверила электросамокатчиков

Курганская прокуратура провела акцию «Играй по правилам», направленную на соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха в сотрудничестве с Курганским домом молодежи. В ходе акции прокуроры разъяснили детям и взрослым правила использования самокатов, вручив памятки и тематические значки. Особое внимание было уделено возрастным ограничениям и оборудованию самокатов, включая звуковой сигнал, тормозную систему и светоотражатель.

Фестивали рока и рэпа

В Кургане пройдут два музыкальных фестиваля: рок-фестиваль «Поехали» 12 апреля и рэп-фестиваль «Курганский андеграунд VOI.1» 27 апреля. На рок-фестивале выступят местные группы «PanTheOn», «Аритмия», «P. M.» и «АВАНТЮРА», обещая море адреналина и новые открытия в мире рока. На рэп-фестивале выступят курганские рэперы Паль, Lorty, Bildmeister и другие с «зажигательными» мотивами и розыгрышем призов.

Ретропоезд приедет накануне Дня Победы

В Курган 8 мая прибудет ретропоезд на паровой тяге в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В состав поезда войдут «теплушки» с артистами в военной форме, которые представят концертные программы. По прибытии на станцию запланирована развлекательная программа, включающая встречу с творческими коллективами и культурные мероприятия на перроне, что позволит посетителям погрузиться в атмосферу той эпохи.

Финалисты выборов мэра Кургана: Науменко и Кондратьев

Конкурсная комиссия определила двух финалистов на пост мэра Кургана: временно исполняющего обязанности мэра Антона Науменко и бывшего силовика Алексея Кондратьева. Они прошли в финальный этап после отбора из девяти кандидатов. Финальное голосование должно состояться 16 апреля. Это уже третий конкурс по отбору кандидатов на должность главы города, предыдущие были сорваны.

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В Кургане ожидается приезд группы «Пелагея», которая может дать концерт в период до конца мая. Договор с группой уже заключен, о чем свидетельствует информация на сайте госзакупок. Предполагается, что концерт может быть приурочен к 80-летию Великой Победы или другим крупным мероприятиям, которые пройдут до конца мая. Группа вряд ли выступит непосредственно в День Победы, но точная дата пока не подтверждена. На концертных площадках города и области группа «Пелагея» пока не анонсирована. Надвигается непогода с порывами ветра и грозами В Курганской области ожидаются сложные погодные условия: порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, местами возможны грозы и небольшие дожди. МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности, такие как избегать оборванных проводов и закрывать окна во время сильного ветра, а также соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить крупные пожары. Новые обвинения против сестер Камшиловых Два новых уголовных дела были возбуждены против сестер Марины и Елены Камшиловых, обвиняемых в мошенничестве с инсценировкой ДТП. Преступления, совершенные в июле и ноябре 2023 года, привели к ущербу на сумму около 200 тысяч рублей. С момента задержания сестер в ноябре 2024 года было возбуждено 20 уголовных дел. Елена и Марина Камшиловы находятся в СИЗО, а многие соучастники — под домашним арестом. Прокуратура Кургана проверила электросамокатчиков Курганская прокуратура провела акцию «Играй по правилам», направленную на соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха в сотрудничестве с Курганским домом молодежи. В ходе акции прокуроры разъяснили детям и взрослым правила использования самокатов, вручив памятки и тематические значки. Особое внимание было уделено возрастным ограничениям и оборудованию самокатов, включая звуковой сигнал, тормозную систему и светоотражатель. Фестивали рока и рэпа В Кургане пройдут два музыкальных фестиваля: рок-фестиваль «Поехали» 12 апреля и рэп-фестиваль «Курганский андеграунд VOI.1» 27 апреля. На рок-фестивале выступят местные группы «PanTheOn», «Аритмия», «P. M.» и «АВАНТЮРА», обещая море адреналина и новые открытия в мире рока. На рэп-фестивале выступят курганские рэперы Паль, Lorty, Bildmeister и другие с «зажигательными» мотивами и розыгрышем призов. Ретропоезд приедет накануне Дня Победы В Курган 8 мая прибудет ретропоезд на паровой тяге в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В состав поезда войдут «теплушки» с артистами в военной форме, которые представят концертные программы. По прибытии на станцию запланирована развлекательная программа, включающая встречу с творческими коллективами и культурные мероприятия на перроне, что позволит посетителям погрузиться в атмосферу той эпохи. Финалисты выборов мэра Кургана: Науменко и Кондратьев Конкурсная комиссия определила двух финалистов на пост мэра Кургана: временно исполняющего обязанности мэра Антона Науменко и бывшего силовика Алексея Кондратьева. Они прошли в финальный этап после отбора из девяти кандидатов. Финальное голосование должно состояться 16 апреля. Это уже третий конкурс по отбору кандидатов на должность главы города, предыдущие были сорваны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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