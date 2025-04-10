В Сысерти (Свердловская область) приступили к консервации доменного цеха завода Турчаниновых-Соломирских, где проходит популярный фестиваль «Лето на заводе». Благодаря этому памятник федерального значения защитят от воздействия непогоды, и он перестанет разрушаться. Об этом URA.RU рассказали в Агентстве развития Сысерти.
«Специалисты провели инженерные изыскания в доменном цеху. Они открывали участки земли (шурфы и зондажи), чтобы проверить состояние фундаментов и несущих конструкций здания. Дальше на основе этого обследования будет сделан проект противоаварийных работ. На эти подготовительные работы уйдет несколько месяцев и миллионы рублей, но внешних и внутренних изменений цеха мы еще не увидим», — пояснили в пресс-службе.
На территории завода есть два цеха: доменный и мартеновский. В 2024 году первый перешел в собственность муниципалитета. Чтобы привести в порядок мартеновский цех, необходимо 600 млн рублей — для этого привлекут инвестиции локального бизнеса и краудфандинга. Что должно получится в итоге — в материале URA.RU.
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