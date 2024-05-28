Ради фестиваля в Сысерти отремонтируют цех на старом заводе — за 300 млн рублей. Фото

Команда «Лета на заводе» в Сысерти показала проект реконструкции кластера

28 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Сейчас «Лето на заводе» проводится только в теплое время года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чтобы превратить свердловский фестиваль «Лето на заводе» в круглогодичный проект, команде нужно отремонтировать мартеновский цех — сделать помещение теплым и привести в порядок крышу. На это может потребоваться около 300 млн рублей, рассказал директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На заводе» Ян Кожан. «Мы делали предварительную оценку по эскизному проекту. Понятное дело, что сейчас цены меняются, поэтому такая грубая оценка: 600 млн рублей надо на всю территорию, исключая доменный цех, из которых 300 млн — это мартеновский цех, а 300 млн — это гаражи, благоустройство и так далее. Но это очень примерная оценка», — пояснил Кожан на пресс-конференции в ТАСС. Уточняется, что на площадке есть два цеха, которые требуют ремонта. Мартеновский останется у Агентства развития Сысерти и совладельца территории завода Турчаниновых-Соломирских Павла Бабина. Доменный цех в этом году перешел в собственность муниципалитета, его будут исследовать и проектировать, после чего начнут противоаварийные мероприятия. Креативный кластер «Лето на заводе» создан в Сысерти в 2020 году, его цель — объединить в одном месте мастер-классы, лекции, экскурсии, выставки и концерты. Ранее проект частично финансировался государством, но в этом году впервые остался без президентского гранта в 14,5 млн рублей. По словам команд, причинами этого могли стать высокая конкуренция, желание Фонда президентских грантов поддерживать более молодые проекты или неверное объяснения, зачем нужно «Лето на заводе». Несмотря на финансовые проблемы, фестиваль в этом году все же состоится. Организаторам удалось собрать около 8 млн рублей, из которых 1,5 млн вложили неравнодушные люди, 6,5 млн — бизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы превратить свердловский фестиваль «Лето на заводе» в круглогодичный проект, команде нужно отремонтировать мартеновский цех — сделать помещение теплым и привести в порядок крышу. На это может потребоваться около 300 млн рублей, рассказал директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На заводе» Ян Кожан. «Мы делали предварительную оценку по эскизному проекту. Понятное дело, что сейчас цены меняются, поэтому такая грубая оценка: 600 млн рублей надо на всю территорию, исключая доменный цех, из которых 300 млн — это мартеновский цех, а 300 млн — это гаражи, благоустройство и так далее. Но это очень примерная оценка», — пояснил Кожан на пресс-конференции в ТАСС. Уточняется, что на площадке есть два цеха, которые требуют ремонта. Мартеновский останется у Агентства развития Сысерти и совладельца территории завода Турчаниновых-Соломирских Павла Бабина. Доменный цех в этом году перешел в собственность муниципалитета, его будут исследовать и проектировать, после чего начнут противоаварийные мероприятия. Креативный кластер «Лето на заводе» создан в Сысерти в 2020 году, его цель — объединить в одном месте мастер-классы, лекции, экскурсии, выставки и концерты. Ранее проект частично финансировался государством, но в этом году впервые остался без президентского гранта в 14,5 млн рублей. По словам команд, причинами этого могли стать высокая конкуренция, желание Фонда президентских грантов поддерживать более молодые проекты или неверное объяснения, зачем нужно «Лето на заводе». Несмотря на финансовые проблемы, фестиваль в этом году все же состоится. Организаторам удалось собрать около 8 млн рублей, из которых 1,5 млн вложили неравнодушные люди, 6,5 млн — бизнес.