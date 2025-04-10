В ХМАО к режиму ЧС готовы 1,5 тысячи специалистов. Видео

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Специалисты Югры готовы ко всем возможным сценариям при ЧС
Специалисты Югры готовы ко всем возможным сценариям при ЧС Фото:

В Урае (ХМАО) 10 апреля состоялись межведомственные практические учения при тушении условного природного пожара. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие прошло успешно — около 1,5 тысячи специалистов готовы к любому сценарию при ЧС.

«Регион готов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — утверждены планы тушения ландшафтных пожаров. Около 1 500 специалистов готовы для отработки всех сценариев», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале по итогам прошедших учений. Пожароопасный сезон в Югре стартует с 26 апреля.

Для отработки сценария были задействованы 78 человек и 14 единиц техники. Проверялась и координировалась совместная работа МЧС, местных властей, предприятий и арендаторов земельных участков.

Также сегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению ЧС. Были определены пункты для временного переселения людей в случае угрозы подтопления вместимостью более 9 000 человек.

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В Урае (ХМАО) 10 апреля состоялись межведомственные практические учения при тушении условного природного пожара. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие прошло успешно — около 1,5 тысячи специалистов готовы к любому сценарию при ЧС. «Регион готов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — утверждены планы тушения ландшафтных пожаров. Около 1 500 специалистов готовы для отработки всех сценариев», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале по итогам прошедших учений. Пожароопасный сезон в Югре стартует с 26 апреля. Для отработки сценария были задействованы 78 человек и 14 единиц техники. Проверялась и координировалась совместная работа МЧС, местных властей, предприятий и арендаторов земельных участков. Также сегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению ЧС. Были определены пункты для временного переселения людей в случае угрозы подтопления вместимостью более 9 000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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