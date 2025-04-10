В Урае (ХМАО) 10 апреля состоялись межведомственные практические учения при тушении условного природного пожара. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие прошло успешно — около 1,5 тысячи специалистов готовы к любому сценарию при ЧС.
«Регион готов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — утверждены планы тушения ландшафтных пожаров. Около 1 500 специалистов готовы для отработки всех сценариев», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале по итогам прошедших учений. Пожароопасный сезон в Югре стартует с 26 апреля.
Для отработки сценария были задействованы 78 человек и 14 единиц техники. Проверялась и координировалась совместная работа МЧС, местных властей, предприятий и арендаторов земельных участков.
Также сегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению ЧС. Были определены пункты для временного переселения людей в случае угрозы подтопления вместимостью более 9 000 человек.
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