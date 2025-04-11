Пять человек погибли в результате лобового ДТП в Якутии. Фото

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Водитель КАМАЗа не пострадал в аварии с Тойотой
Водитель КАМАЗа не пострадал в аварии с Тойотой Фото:

В Якутии произошло лобовое ДТП с участием КАМАЗа, в результате которого погибли пять пассажиров автомобиля Тойота Приус. Об этом рассказали региональном МЧС.

«В результате ДТП погибли пять человек — пассажиры Тойота Приус. Водитель КАМАЗа не пострадал», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации последствий аварии были задействованы 15 человек и пять единиц техники. 

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:
Легковой автомобиль получил значительные повреждения
Легковой автомобиль получил значительные повреждения
Фото:

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В Якутии произошло лобовое ДТП с участием КАМАЗа, в результате которого погибли пять пассажиров автомобиля Тойота Приус. Об этом рассказали региональном МЧС. «В результате ДТП погибли пять человек — пассажиры Тойота Приус. Водитель КАМАЗа не пострадал», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации последствий аварии были задействованы 15 человек и пять единиц техники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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