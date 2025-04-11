Водитель КАМАЗа не пострадал в аварии с Тойотой
В Якутии произошло лобовое ДТП с участием КАМАЗа, в результате которого погибли пять пассажиров автомобиля Тойота Приус. Об этом рассказали региональном МЧС.
«В результате ДТП погибли пять человек — пассажиры Тойота Приус. Водитель КАМАЗа не пострадал», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации последствий аварии были задействованы 15 человек и пять единиц техники.
Последствия ДТП
Легковой автомобиль получил значительные повреждения
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