Экс-министр обороны Британии раскрыл замысел Трампа по Украине

Уоллес: Трамп вынудит Зеленского пойти на уступки в переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В переговорах должна участвовать европейская ядерная держава, заявил Уоллес
В переговорах должна участвовать европейская ядерная держава, заявил Уоллес Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Если Европа не будет участвовать в переговорах по Украине, то последнюю могут вынудить пойти на нежелательные уступки. Данное предположение высказал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio.

«Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания», — заявил Уоллес. Его слова приводит The Telegraph. Также он заявил, что президент США Дональд Трамп «умеет запугивать и оказывать давление».

Ранее сообщалось, что США под руководством Дональда Трампа заняли позицию арбитра в вопросе поставок вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя легло на Евросоюз. Несмотря на это, некоторые страны ЕС, включая Францию, отказались участвовать в новых инициативах по поддержке Киева, что усугубляет разногласия внутри блока и ставит Европу в уязвимое положение на переговорах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Европа не будет участвовать в переговорах по Украине, то последнюю могут вынудить пойти на нежелательные уступки. Данное предположение высказал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio. «Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания», — заявил Уоллес. Его слова приводит The Telegraph. Также он заявил, что президент США Дональд Трамп «умеет запугивать и оказывать давление». Ранее сообщалось, что США под руководством Дональда Трампа заняли позицию арбитра в вопросе поставок вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя легло на Евросоюз. Несмотря на это, некоторые страны ЕС, включая Францию, отказались участвовать в новых инициативах по поддержке Киева, что усугубляет разногласия внутри блока и ставит Европу в уязвимое положение на переговорах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...