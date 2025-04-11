Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога посетил завод «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»)в Екатеринбурге и пообщался с сотрудниками предприятия. Многие из них — участники специальной военной операции, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Президент Владимир Путин дал поручение по трудоустройству ветеранов СВО. В УрФО эта работа находится под моим личным контролем, ведь обеспечение рабочими местами бойцов — это одно из главных направлений их адаптации и социализации. Важно, чтобы к каждому был индивидуальный подход и оказывалась помощь в переобучении и получении необходимых компетенций», — отметил полпред.
Он пообщался с заводчанами, обсудил с руководством проблему кадрового дефицита и реализацию программ среднего профессионального образования. В конце визита возложил цветы к вечному огню возле «Уралтрансмаша», который внес особый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Еще раньше на этой неделе Жога вместе с врио свердловского губернатора Денисом Паслером побывал на заводе имени Калинина.
Уралтрансмаш — старейшее предприятие Урала. Здесь делают различные модели низкопольных трамваев, встретить их можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. А также самоходные гаубицы «Мста-С». В конце января 2024-го предприятие посещал министр обороны Сергей Шойгу.
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