Названа возможная причина крушения самолета с семьей главы филиала Siemens

AP: крушение вертолета в США могло произойти из-за повреждения хвостовой балки
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Американский пассажирский самолет мог потерпеть крушение из-за повреждения хвостовой балки
Американский пассажирский самолет мог потерпеть крушение из-за повреждения хвостовой балки Фото:

Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шесть человек, включая главу филиала Siemens Агустина Эскобара и его семью, произошло из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на мнение юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина.

«Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины», — передает агентство слова юриста. Он уточнил, именно из-за этого вертолет начал падать, потеряв возможность контролировать полет.

Дополнительно Джастин Грин подчеркнул, что после такого повреждения вертолета шансы на управление и предотвращение падения были равны нулю. «Ни один пилот не смог бы предотвратить катастрофу после того, как они начали терять высоту», — отметил юрист.

В четверг, 10 апреля, вертолет упал в реку Гудзон у Джерси-Сити, погибли все шесть человек на борту, включая пилота и семью главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара. Вертолет вылетел из Манхэттена и упал через 20 минут. Техника принадлежала туристической компании.

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Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шесть человек, включая главу филиала Siemens Агустина Эскобара и его семью, произошло из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на мнение юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина. «Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины», — передает агентство слова юриста. Он уточнил, именно из-за этого вертолет начал падать, потеряв возможность контролировать полет. Дополнительно Джастин Грин подчеркнул, что после такого повреждения вертолета шансы на управление и предотвращение падения были равны нулю. «Ни один пилот не смог бы предотвратить катастрофу после того, как они начали терять высоту», — отметил юрист. В четверг, 10 апреля, вертолет упал в реку Гудзон у Джерси-Сити, погибли все шесть человек на борту, включая пилота и семью главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара. Вертолет вылетел из Манхэттена и упал через 20 минут. Техника принадлежала туристической компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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