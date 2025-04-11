Названа возможная причина крушения самолета с семьей главы филиала Siemens

Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шесть человек, включая главу филиала Siemens Агустина Эскобара и его семью, произошло из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на мнение юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина.
«Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины», — передает агентство слова юриста. Он уточнил, именно из-за этого вертолет начал падать, потеряв возможность контролировать полет.
Дополнительно Джастин Грин подчеркнул, что после такого повреждения вертолета шансы на управление и предотвращение падения были равны нулю. «Ни один пилот не смог бы предотвратить катастрофу после того, как они начали терять высоту», — отметил юрист.
В четверг, 10 апреля, вертолет упал в реку Гудзон у Джерси-Сити, погибли все шесть человек на борту, включая пилота и семью главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара. Вертолет вылетел из Манхэттена и упал через 20 минут. Техника принадлежала туристической компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.