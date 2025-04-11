Экс-застройщик челябинского метро раздумал требовать возврата «золотого парашюта»

Бывший застройщик челябинского метро, компания «Челябметрострой», отказался от требования вернуть «золотой парашют» от уволенного сотрудника Константина Демина. Как следует из материалов процесса, конкурсный управляющий Алексей Пархоменко отозвал иск.
«Принять отказ от заявления об оспаривании сделки к Демину Константину Валерьевичу, предъявленного в деле о банкротстве АО „Челябметрострой“. Прекратить производство по заявлению», — отмечено в определении челябинского арбитража.
Соглашение о расторжении трудового договора заключили в июле 2020 года. В соответствии с документом увольняемый работник получал сумму в 10 месячных окладов. В марте 2023 года Пархоменко потребовал через суд признать сделку недействительной и вернуть в конкурсную массу 1,121 млн рублей, выплаченных Демину. Спустя год конкурсный управляющий от претензий отказался.
Накопилась судебная история разбирательств между бывшим работодателем и Деминым. Уже после увольнения компания привлекала его для ремонта компьютерной техники. За один день усилий ему начислили 230 тысяч рублей. Однако с объемом работы подрядчик не справился. В суде говорилось об аффилированном положении Демина по отношению к бывшему руководителю Денису Агееву.
«Отказались от требований, поскольку суд ранее признал сделки действительными. Основной мотив для такого решения состоял в том, что на момент заключения сделок не было признаков несостоятельности», — заявил URA.RU Пархоменко.
Теперь эти претензии заявлены в рамках иска к Агееву: суммы по искам — на 8,7 млн рублей и 936 тысяч рублей. На них наложены аресты.
Компания «Челябметрострой» появилась в 2000 году. Предприятие поддерживало инфраструктуру подземных объектов и проводило строительные работы. В январе 2023 года фирму признали банкротом.
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