Фирма, следившая за метро в Челябинске, отбирает у экс-сотрудника «золотой парашют»

У бывшего сотрудника метростроевцы взыскивают отбирают «золотой парашют» Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Следившая за состоянием метро в Челябинске компания-банкрот «Челябметрострой» (ЧМС) потребовала в суде лишить своего бывшего сотрудника «золотого парашюта» при увольнении. Как следует из данных Федресурса, ответчик получил 1,12 млн рублей.

«Конкурсный управляющий направил в арбитражный суд региона заявление о признании недействительной сделки между АО „ЧМС“ и Константином Деминым. Требование заключается в признании недействительной сделкой дополнительного соглашения от 24 марта 2020 года к трудовому договору», — уведомил управляющий Алексей Пархоменко.

Сумму выходного пособия при увольнении в допсоглашении рассчитали исходя из десяти средних размеров зарплаты Демина. Из-за денег бывший работодатель и работник судятся уже не в первый раз. Весной в споре разбиралась апелляционная инстанция областного суда. В процессе речь шла о дополнительной работе. К ней ЧМС привлек Демина уже после увольнения, в июне 2021 года. По договору подряда челябинец за один день обязался установить сетевое программное обеспечение и оказать услуги по обслуживанию компьютерной техники. За работу ЧМС должен был заплатить почти 230 тысяч рублей, но в срок этого не сделал. Представители метростроя в суде уверяли, что фактически Демин ничего не выполнил, при этом является аффилированным лицом по отношению к бывшему гендиректору ЧМС.

«Золотой парашют» при увольнении получил позже и сам бывший директор ЧМС Денис Агеев. Оставившему в декабре 2021 года должность экс-руководителю выплатили пять миллионов рублей, но суд постановил вернуть деньги обратно в «Челябметрострой». Кроме того, летом 2022 года правоохранительные органы с подачи УФСБ возбудили уголовное дело, фигурантом которого должен был стать Агеев. Следователи подозревали его в сокрытии в конце 2021 года денежных средств, которые следовало потратить на уплату налогов и сборов.

Компания «Челябметрострой» была создана в 2000 году. Предприятие поддерживало состояние подземных сооружений и занималось строительством. Банкротом фирму объявили в январе 2023 года. При подготовке материала URA.RU направило в ЧМС запрос, который к моменту публикации остался без ответа.