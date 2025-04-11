Экс-руководитель группы «Ариэль» Ярушин из-за мошенников прислал деньги бывшему челябинскому замминистра

Заслуженный артист России, певец, композитор, бывший солист группы «Ариэль» Валерий Ярушин стал жертвой мошенников и прислал деньги на счет своему другу и бывшему замминистра экономразвития Челябинской области Игорю Лашманову. Об этой истории с социальных сетях сообщил Лашманов.
«На мой банковский счёт поступила первая сумма от Валерия Ивановича Я. Сначала я не понял, что это за денежный перевод. Потом артист сам позвонил и поинтересовался дошли ли до меня отправленные им деньги. Выяснилось, неизвестные жулики взломали мой WhatsApp и разослали моим знакомым просьбу срочно переслать мне деньги — якобы я попал в трудную ситуацию», — рассказал экс-замминистра на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, его телефон в тот момент буквально разрывался от сообщений взломщиков с предложениями нажать на непонятные пин-коды от «мутных» организаций. Ярушин же отправил деньги по номеру телефона, а не на «левый» счёт, который в повторном сообщении жулики разослали по WhatsApp.
«Высланные мне деньги я сразу отправил обратно. Валерий Иванович, извини, что у тех кто это сделал, нет ни грамма совести. Ты настоящий друг», — заявил Лашманов.
Он отметил, что в последнее время это часто случается со многими людьми, которых таким образом пытаются обмануть мошенники. И попросил всех быть всегда бдительными.
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