Экс-руководитель группы «Ариэль» Ярушин из-за мошенников прислал деньги бывшему челябинскому замминистра

Экс-солист челябинской группы «Ариэль» Ярушин поверил мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Ярушин оказался всегда готов помочь друзьям, чем и воспользовались жулики
Валерий Ярушин оказался всегда готов помочь друзьям, чем и воспользовались жулики Фото:

Заслуженный артист России, певец, композитор, бывший солист группы «Ариэль» Валерий Ярушин стал жертвой мошенников и прислал деньги на счет своему другу и бывшему замминистра экономразвития Челябинской области Игорю Лашманову. Об этой истории с социальных сетях сообщил Лашманов. 

«На мой банковский счёт поступила первая сумма от Валерия Ивановича Я. Сначала я не понял, что это за денежный перевод. Потом артист сам позвонил и поинтересовался дошли ли до меня отправленные им деньги. Выяснилось, неизвестные жулики взломали мой WhatsApp и разослали моим знакомым просьбу срочно переслать мне деньги — якобы я попал в трудную ситуацию», — рассказал экс-замминистра на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, его телефон в тот момент буквально разрывался от сообщений взломщиков с предложениями нажать на непонятные пин-коды от «мутных» организаций. Ярушин же отправил деньги по номеру телефона, а не на «левый» счёт, который в повторном сообщении жулики разослали по WhatsApp.

«Высланные мне деньги я сразу отправил обратно. Валерий Иванович, извини, что у тех кто это сделал, нет ни грамма совести. Ты настоящий друг», — заявил Лашманов.

Он отметил, что в последнее время это часто случается со многими людьми, которых таким образом пытаются обмануть мошенники. И попросил всех быть всегда бдительными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России, певец, композитор, бывший солист группы «Ариэль» Валерий Ярушин стал жертвой мошенников и прислал деньги на счет своему другу и бывшему замминистра экономразвития Челябинской области Игорю Лашманову. Об этой истории с социальных сетях сообщил Лашманов.  «На мой банковский счёт поступила первая сумма от Валерия Ивановича Я. Сначала я не понял, что это за денежный перевод. Потом артист сам позвонил и поинтересовался дошли ли до меня отправленные им деньги. Выяснилось, неизвестные жулики взломали мой WhatsApp и разослали моим знакомым просьбу срочно переслать мне деньги — якобы я попал в трудную ситуацию», — рассказал экс-замминистра на своей странице в «ВКонтакте». По его словам, его телефон в тот момент буквально разрывался от сообщений взломщиков с предложениями нажать на непонятные пин-коды от «мутных» организаций. Ярушин же отправил деньги по номеру телефона, а не на «левый» счёт, который в повторном сообщении жулики разослали по WhatsApp. «Высланные мне деньги я сразу отправил обратно. Валерий Иванович, извини, что у тех кто это сделал, нет ни грамма совести. Ты настоящий друг», — заявил Лашманов. Он отметил, что в последнее время это часто случается со многими людьми, которых таким образом пытаются обмануть мошенники. И попросил всех быть всегда бдительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...