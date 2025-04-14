Депутат ГД Нечаев попробовал еду от фермеров на ярмарке в Екатеринбурге

Алексей Нечаев с Плотинки ушел сытый и с гостинцами Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев посетил фестиваль фермерской еды, который прошел на набережной в центре Екатеринбурга. Его накормили разными видами колбас, сыров, рыбы, хлеба, угостили медом и дали гостинцы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Цель нашей ярмарки „В России вкуснее“ — поддержать отечественного производителя. На набережной собрались фермерские хозяйства из Свердловской области и Екатеринбурга, мы хотим показать, что вся представленная здесь продукция натуральнее вкуснее и качественнее, чем та, которую мы привыкли покупать от западных компаний», — прокомментировал Нечаев, уделяющий особое внимание развитию отечественного производства. Сопровождал его депутат заксобрания от «Новых людей» Рант Агаджанян, присутствовал и его коллега Владимир Загайнов. Чуть позже присоединился депутат гордумы Сергей Козлов.

В Екатеринбурге у Нечаева запланирован ряд рабочих встреч. В частности, с врио свердловского губернатора Денисом Паслером. В повестке — обсуждение выборов главы региона, которые пройдут в сентябре.

В беседе с корреспондентом URA.RU Нечаев подтвердил, что в лонг-листе кандидатов в губернаторы от «Новых людей» три человека: депутат Госдумы Александр Демин, депутат заксобрания Рант Агаджанян и депутат гордумы Сергей Козлов, однако итоговое решение, кто станет оппонентом Паслера, будут обсуждать на партийном собрании. Возможно, прозвучат и другие фамилии. «У нас нет спешки», — добавил Нечаев.