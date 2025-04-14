В Чечне взорвалась цистерна с топливом, погибли три человека

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СК открыл дело о нарушении промышленной безопасности
СК открыл дело о нарушении промышленной безопасности Фото:

В Чечне на газонаполнительной станции в селе Новотерское произошел взрыв цистерны с топливом, в результате которого погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

«Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в Чечне», — говорится в сообщении на официальном сайте регионального СК. Там добавили, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло смерть нескольких людей.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин происшествия и виновных, а также назначены судебные экспертизы. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления по Чеченской Республике.

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В Чечне на газонаполнительной станции в селе Новотерское произошел взрыв цистерны с топливом, в результате которого погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ. «Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в Чечне», — говорится в сообщении на официальном сайте регионального СК. Там добавили, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло смерть нескольких людей. В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин происшествия и виновных, а также назначены судебные экспертизы. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления по Чеченской Республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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