В Чечне взорвалась цистерна с топливом, погибли три человека

В Чечне на газонаполнительной станции в селе Новотерское произошел взрыв цистерны с топливом, в результате которого погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.
«Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в Чечне», — говорится в сообщении на официальном сайте регионального СК. Там добавили, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло смерть нескольких людей.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин происшествия и виновных, а также назначены судебные экспертизы. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления по Чеченской Республике.
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