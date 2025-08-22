В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора создал новый тест для одновременного определения 25 респираторных вирусов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
«Новость буквально этой недели — новый тест, который разработал и зарегистрировал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет распознать любой из 25 респираторных вирусов, которыми мог заразиться человек", — рассказала Попова в интервью ТАСС. По ее словам, благодаря одному мазку теперь можно определить, какой это вирус: грипп, парагрипп, риновирус или что-то иное.
Производство теста стартовало в июле на площадках ведомства. В ближайшее время новую систему планируют внедрить в работу российских лабораторий.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в конце осени — начале зимы возможен рост заболеваемости новыми штаммами COVID-19. Ожидается, что всплески традиционных респираторных вирусов и гриппа (штаммы H1N1 и H3N2) произойдут с октября по декабрь, при этом следующий подъем возможен только весной 2026 года. В качестве профилактики Поздняков рекомендовал сделать прививку от гриппа в сентябре или начале октября, избегать мест скопления людей, использовать маски и соблюдать гигиену, передает "Ридус".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.