Жителей Прикамья пригласили на кастинг для съемок в новом сериале

У жителей Прикамья появилась возможность стать частью нового масштабного телепроекта. Подробнее о требованиях кастинга URA.RU сообщили представители онлайн-кинотеатра KION.
«Участвовать может любой житель Пермского края, мечтающий о настоящих съемках. Для этого нужно повторить сцену из сериала „Актерище“ в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) под оригинальный саунд из поста KION», — указано в релизе компании, направленном в редакцию агентства.
От претендентов также требуется опубликовать видео в своих соцсетях (TikTok или VK Клипы). При этом нужно добавить хэштег #хочувkion и отметить @kion_online.
Конкурс приурочили к выходу сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Работа победила на фестивале стриминговых сервисов ORIGINAL+. В сериале роль второго плана сыграл пермский актер Алексей Лузин.
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