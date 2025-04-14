Жителей Прикамья пригласили на кастинг для съемок в новом сериале

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс продлится до 3 мая
Конкурс продлится до 3 мая Фото:

У жителей Прикамья появилась возможность стать частью нового масштабного телепроекта. Подробнее о требованиях кастинга URA.RU сообщили представители онлайн-кинотеатра KION.

«Участвовать может любой житель Пермского края, мечтающий о настоящих съемках. Для этого нужно повторить сцену из сериала „Актерище“ в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) под оригинальный саунд из поста KION», — указано в релизе компании, направленном в редакцию агентства.

От претендентов также требуется опубликовать видео в своих соцсетях (TikTok или VK Клипы). При этом нужно добавить хэштег #хочувkion и отметить @kion_online.

Конкурс приурочили к выходу сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Работа победила на фестивале стриминговых сервисов ORIGINAL+. В сериале роль второго плана сыграл пермский актер Алексей Лузин.

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У жителей Прикамья появилась возможность стать частью нового масштабного телепроекта. Подробнее о требованиях кастинга URA.RU сообщили представители онлайн-кинотеатра KION. «Участвовать может любой житель Пермского края, мечтающий о настоящих съемках. Для этого нужно повторить сцену из сериала „Актерище“ в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) под оригинальный саунд из поста KION», — указано в релизе компании, направленном в редакцию агентства. От претендентов также требуется опубликовать видео в своих соцсетях (TikTok или VK Клипы). При этом нужно добавить хэштег #хочувkion и отметить @kion_online. Конкурс приурочили к выходу сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Работа победила на фестивале стриминговых сервисов ORIGINAL+. В сериале роль второго плана сыграл пермский актер Алексей Лузин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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