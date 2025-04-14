14 апреля 2025

Пермь поборется за звание культурной столицы России в 2027 году

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование за звание культурной столицы стартует 15 апреля
Голосование за звание культурной столицы стартует 15 апреля Фото:

Пермь примет участие в общенациональном конкурсе городов России «Культурная столица года» в 2027 году. Голосование стартует 15 апреля. Об этом рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики Перми Анастасия Хорошева на профильном думском комитете, передает корреспондент URA.RU.

«Обращусь к депутатам профильного комитета. Сегодня, 15 апреля, Пермь начала свою борьбу за звание культурной столицы России. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Это будет в 2027 году», — сказала Хорошева.

Председателем оргкомитета конкурса является бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральным директором другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич. Полный список участников конкурса станет известен 15 апреля. Сейчас звание присвоено Грозному. В 2026 году его передадут Омску. В течение года в городе-победителе будут проводить фестивали, концерты и акции.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь вместе с Омском получила звание молодежной столицы России 2025 года. За краевую столицу проголосовало 325 тысяч человек. Новый статус дает городу дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.

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Пермь примет участие в общенациональном конкурсе городов России «Культурная столица года» в 2027 году. Голосование стартует 15 апреля. Об этом рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики Перми Анастасия Хорошева на профильном думском комитете, передает корреспондент URA.RU. «Обращусь к депутатам профильного комитета. Сегодня, 15 апреля, Пермь начала свою борьбу за звание культурной столицы России. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Это будет в 2027 году», — сказала Хорошева. Председателем оргкомитета конкурса является бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральным директором другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич. Полный список участников конкурса станет известен 15 апреля. Сейчас звание присвоено Грозному. В 2026 году его передадут Омску. В течение года в городе-победителе будут проводить фестивали, концерты и акции. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь вместе с Омском получила звание молодежной столицы России 2025 года. За краевую столицу проголосовало 325 тысяч человек. Новый статус дает городу дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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