Пермь поборется за звание культурной столицы России в 2027 году

Пермь примет участие в общенациональном конкурсе городов России «Культурная столица года» в 2027 году. Голосование стартует 15 апреля. Об этом рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики Перми Анастасия Хорошева на профильном думском комитете, передает корреспондент URA.RU.
«Обращусь к депутатам профильного комитета. Сегодня, 15 апреля, Пермь начала свою борьбу за звание культурной столицы России. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Это будет в 2027 году», — сказала Хорошева.
Председателем оргкомитета конкурса является бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральным директором другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич. Полный список участников конкурса станет известен 15 апреля. Сейчас звание присвоено Грозному. В 2026 году его передадут Омску. В течение года в городе-победителе будут проводить фестивали, концерты и акции.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь вместе с Омском получила звание молодежной столицы России 2025 года. За краевую столицу проголосовало 325 тысяч человек. Новый статус дает городу дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
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