14 апреля 2025

Эрмитаж временно закрыт для посещения из-за угрозы безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители смогут воспользоваться билетами позже или перенести их на другой день
Посетители смогут воспользоваться билетами позже или перенести их на другой день Фото:

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа приостановлен. Решение было принято в связи с получением анонимного сообщения, содержащего угрозу режиму безопасности музея. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — пишет пресс-служба Эрмитажа в официальном telegram-канале. Посетители, у которых есть билеты на 15 апреля, смогут воспользоваться ими позже или перенести визит на любой другой день.

Музей приносит свои извинения и предлагает следить за обновлениями на официальном сайте и в социальных сетях. Как только ситуация нормализуется, музей откроет свои двери для посетителей.

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Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа приостановлен. Решение было принято в связи с получением анонимного сообщения, содержащего угрозу режиму безопасности музея. Об этом сообщает пресс-служба музея. «Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — пишет пресс-служба Эрмитажа в официальном telegram-канале. Посетители, у которых есть билеты на 15 апреля, смогут воспользоваться ими позже или перенести визит на любой другой день. Музей приносит свои извинения и предлагает следить за обновлениями на официальном сайте и в социальных сетях. Как только ситуация нормализуется, музей откроет свои двери для посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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