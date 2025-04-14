Эрмитаж временно закрыт для посещения из-за угрозы безопасности

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа приостановлен. Решение было принято в связи с получением анонимного сообщения, содержащего угрозу режиму безопасности музея. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — пишет пресс-служба Эрмитажа в официальном telegram-канале. Посетители, у которых есть билеты на 15 апреля, смогут воспользоваться ими позже или перенести визит на любой другой день.
Музей приносит свои извинения и предлагает следить за обновлениями на официальном сайте и в социальных сетях. Как только ситуация нормализуется, музей откроет свои двери для посетителей.
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