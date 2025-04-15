В Суксунском округе Пермского края откроют новый современный ФАП

В Суксунском округе Пермского края будет построен новый современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом стало известно во время личного приема граждан в приемной президента РФ в Пермском крае. Его проводил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин совместно с членами краевого правительства. Жительница села Советная задала вопрос по возведению в ее населенном пункте ФАП.
«На сегодняшний день контракт заключен. Возводить ФАП начнут в мае и планируют закончить уже в августе. Средства на благоустройства муниципалитету на сумму в миллион рублей доведены, медработник есть. Новый фельдшерско-акушерский пункт заработает после получения лицензии на медицинскую деятельность», — ответила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Медпункт будет обслуживать две ближайшие территории: село Советная и деревня Дикое озеро.
Пермячка из ЖК «Красные Казармы» Надежда Балакина высказала пожелание о появлении облагороженной зеленой территории, где можно было бы гулять с детьми и заниматься спортом. В ответ глава Прикамья сообщил, что сквер будет построен при поддержке механизма инициативного проектирования. Определено и новое место отдыха: оно появится недалеко от дома №11 между улицами Героев Хасана и Василия Татищева.
Светлана Вилесова из Верещагино задала вопрос о ремонте дороги между деревнями Гудыри и Ощепково. В частности, моста через реку Юсьва. Как пояснил в ответ на просьбу министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, уже принято решение о выделении средств на ремонт моста, который должен закончится в этом году.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края досрочно выполнили план, установив в регионе 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Махонин на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью нацпроекта, в 2023 году капитально отремонтированы 40 медицинских объектов, а в медучреждения региона передано 14 автомобилей и 600 единиц медицинского оборудования.
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