Известный пермский поставщик воды кратно увеличил прибыль

ООО «Ново-Лядовский источник» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила 4 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль составила 639 тысяч рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Ново-Лядовский источник“ за 2024 год. Выручка — 87,3 млн рублей, чистая прибыль — 3,97 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
Компания зарегистрирована в 2023 году. Обеспечивает предприятия и жителей Перми и Пермского края артезианской питьевой водой.
Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Агрофирма „Мясо“, производящее известные пельмени и управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!