15 апреля 2025

Известный пермский поставщик воды кратно увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставщик воды увеличил прибыль в шесть раз
Поставщик воды увеличил прибыль в шесть раз Фото:

ООО «Ново-Лядовский источник» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила 4 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль составила 639 тысяч рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Ново-Лядовский источник“ за 2024 год. Выручка — 87,3 млн рублей, чистая прибыль — 3,97 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.

Компания зарегистрирована в 2023 году. Обеспечивает предприятия и жителей Перми и Пермского края артезианской питьевой водой.

Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Агрофирма „Мясо“, производящее известные пельмени и управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей.

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ООО «Ново-Лядовский источник» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила 4 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль составила 639 тысяч рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Ново-Лядовский источник“ за 2024 год. Выручка — 87,3 млн рублей, чистая прибыль — 3,97 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Компания зарегистрирована в 2023 году. Обеспечивает предприятия и жителей Перми и Пермского края артезианской питьевой водой. Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Агрофирма „Мясо“, производящее известные пельмени и управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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