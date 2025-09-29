Правительство ХМАО запускает масштабную реформу общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО до 2030 года планируют обновить более 436 автобусов
В ХМАО до 2030 года планируют обновить более 436 автобусов Фото:

В Югре утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. Документ предусматривает обновление более 430 автобусов, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

«Утверждаем Программу развития общественного транспорта Югры. До 2030 года планируем обновить порядка 436 автобусов», — отметил глава региона в своем telegram-канале.

Отдельно рассмотрен вопрос работы городского транспорта в Ханты-Мансийске. В ближайшее время на маршруты выйдет дополнительно 31 автобус. Главе города Максиму Ряшину поручено оперативно решить вопрос открытия газовой заправочной станции и вместе с региональными ведомствами проработать проект строительства новой, добавил Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру в регионе. В частности, ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. Документ предусматривает обновление более 430 автобусов, сообщил губернатор Руслан Кухарук. «Утверждаем Программу развития общественного транспорта Югры. До 2030 года планируем обновить порядка 436 автобусов», — отметил глава региона в своем telegram-канале. Отдельно рассмотрен вопрос работы городского транспорта в Ханты-Мансийске. В ближайшее время на маршруты выйдет дополнительно 31 автобус. Главе города Максиму Ряшину поручено оперативно решить вопрос открытия газовой заправочной станции и вместе с региональными ведомствами проработать проект строительства новой, добавил Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру в регионе. В частности, ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...