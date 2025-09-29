Правительство ХМАО запускает масштабную реформу общественного транспорта

В Югре утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года. Документ предусматривает обновление более 430 автобусов, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«Утверждаем Программу развития общественного транспорта Югры. До 2030 года планируем обновить порядка 436 автобусов», — отметил глава региона в своем telegram-канале.
Отдельно рассмотрен вопрос работы городского транспорта в Ханты-Мансийске. В ближайшее время на маршруты выйдет дополнительно 31 автобус. Главе города Максиму Ряшину поручено оперативно решить вопрос открытия газовой заправочной станции и вместе с региональными ведомствами проработать проект строительства новой, добавил Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру в регионе. В частности, ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов.
