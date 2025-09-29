«Дочка» газовой компании из ХМАО выставила на продажу вахтовые общежития в Арктике

Газовики из ХМАО продают общежития для вахтовиков в Арктической зоне
Газовики избавляются от общежитий в Арктической зоне ХМАО
Дочернее общество «Газпрома» — «Газпром трансгаз Югорск» — выставило на торги общежития в поселках Игрим и Приполярный Березовского района ХМАО. Также объявлен аукцион на вахтовое жилье в Унъюгане Октябрьского района. В сумме цена лотов составляет около 15 млн рублей, сообщили URA.RU организаторы торгов.

«На торги выставлено общежитие в Игриме Березовского района по стартовой цене — 7,8 млн рублей. В Унъюгане продается двухэтажное здание площадью 742,6 кв. м с начальной стоимостью 2,6 млн рублей, а в Приполярном — объект на 42 места за 4,4 млн рублей», — уточнил продавец.

Все здания оборудованы системами отопления, водоснабжения и пожарной сигнализацией. Они продаются без мебели. По информации компании, имущество продают в рамках программы по реализации непрофильных активов.

Ранее дочерние компании «Газпрома» в ХМАО уже выставляли на торги различные непрофильные объекты, включая производственную базу с хлебопекарней, складами и техникой в Сургуте. Цена составила почти за 200 млн рублей.

