Минпромторг: эффективность российского препарата от рака еще не доказана

Эффективность и безопасность российского препарата от онкологических заболеваний, разработанного компанией «Лина М», пока не подтверждены, поскольку лекарство находится только на первой фазе клинических испытаний. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, сославшись на данные официального Реестра разрешений на проведение клинических исследований.
«Давать заключение об эффективности и безопасности лекарственного препарата на данном этапе как минимум преждевременно. Отметим, что это заключение также не входит (и не может входить) в предмет рассмотрения судом», — подчеркнули в Минпромторге ТАСС. В ведомстве указали, что согласно информации из Реестра разрешений на проведение клинических исследований, данный препарат находится лишь на первом этапе из трех фаз клинических испытаний, установленных законодательством РФ.
В 2014 году у Минпромторга с компанией «Лина М» был подписан государственный контракт на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с трансфером технологий зарубежного инновационного лекарственного препарата, предназначенного для терапии онкологических заболеваний. В ведомстве пояснили, что даже при условии регистрации данного препарата он бы не получил статуса оригинального или инновационного, однако его социальная значимость была бы несомненной. По условиям соглашения, завершить работы следовало в 2017 году, однако на сегодняшний день реализация проекта все еще не завершена.
Минпромторг обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы. В 2024 году суд вынес решение о расторжении контракта и возврате всех выделенных из бюджета средств. Апелляционное обращение в Девятый арбитражный суд не повлияло на решение о расторжении договора, однако сумма, подлежащая возврату с «Лины М», была уменьшена. Кроме того, судебная инстанция отметила факт создания на территории России уникального препарата для лечения онкологических заболеваний.
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