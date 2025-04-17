17 апреля 2025

Прокуратура ХМАО заставила ремонтную компанию выплатить долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтная компания задолжала своим работникам более 200 тысяч рублей
Ремонтная компания задолжала своим работникам более 200 тысяч рублей Фото:

Руководитель компании «Ремонт топливных систем» в Когалыме погасил долги по зарплате двум своим сотрудникам после вмешательства прокуратуры ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Руководитель предприятия не выплатил двум работникам заработную плату с октября 2024 года по февраль 2025 года в размере свыше 200 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения в отношении руководителя возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения.

В интересах работников прокуратура также направила в суд заявления о взыскании образовавшейся задолженности и компенсации морального вреда. Директор ремонтной компании исполнил требования суда.

Ранее URA.RU рассказывало про другую югорскую нефтяную компанию, которая также задолжала своим работникам полмиллиона рублей. Через суд прокуратура заставила предприятие выплатить сотрудникам зарплату за два месяца.

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Руководитель компании «Ремонт топливных систем» в Когалыме погасил долги по зарплате двум своим сотрудникам после вмешательства прокуратуры ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Руководитель предприятия не выплатил двум работникам заработную плату с октября 2024 года по февраль 2025 года в размере свыше 200 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения в отношении руководителя возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения. В интересах работников прокуратура также направила в суд заявления о взыскании образовавшейся задолженности и компенсации морального вреда. Директор ремонтной компании исполнил требования суда. Ранее URA.RU рассказывало про другую югорскую нефтяную компанию, которая также задолжала своим работникам полмиллиона рублей. Через суд прокуратура заставила предприятие выплатить сотрудникам зарплату за два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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