Прокуратура ХМАО заставила ремонтную компанию выплатить долги по зарплате

Руководитель компании «Ремонт топливных систем» в Когалыме погасил долги по зарплате двум своим сотрудникам после вмешательства прокуратуры ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«Руководитель предприятия не выплатил двум работникам заработную плату с октября 2024 года по февраль 2025 года в размере свыше 200 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения в отношении руководителя возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения.
В интересах работников прокуратура также направила в суд заявления о взыскании образовавшейся задолженности и компенсации морального вреда. Директор ремонтной компании исполнил требования суда.
Ранее URA.RU рассказывало про другую югорскую нефтяную компанию, которая также задолжала своим работникам полмиллиона рублей. Через суд прокуратура заставила предприятие выплатить сотрудникам зарплату за два месяца.
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