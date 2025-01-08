Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию погасить долги по зарплате

Прокуратура Урая (ХМАО) заставила нефтяную компанию погасить задолженность по зарплате перед пятью сотрудниками на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Перед пятью работниками общества за период с февраля по март 2024 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 500 тыс. рублей. Защищая трудовые права граждан, прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании сумм задолженности», — сообщается на сайте прокуратуры региона.
Суд удовлетворил исковые требования ведомства. Нефтяная компания выплатила зарплату сотрудникам.
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