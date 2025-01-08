08 января 2025
07 января 2025

Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию погасить долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам долг в 500 тысяч рублей
После вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам долг в 500 тысяч рублей Фото:

Прокуратура Урая (ХМАО) заставила нефтяную компанию погасить задолженность по зарплате перед пятью сотрудниками на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Перед пятью работниками общества за период с февраля по март 2024 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 500 тыс. рублей. Защищая трудовые права граждан, прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании сумм задолженности», — сообщается на сайте прокуратуры региона.

Суд удовлетворил исковые требования ведомства. Нефтяная компания выплатила зарплату сотрудникам.

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Прокуратура Урая (ХМАО) заставила нефтяную компанию погасить задолженность по зарплате перед пятью сотрудниками на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Перед пятью работниками общества за период с февраля по март 2024 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 500 тыс. рублей. Защищая трудовые права граждан, прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании сумм задолженности», — сообщается на сайте прокуратуры региона. Суд удовлетворил исковые требования ведомства. Нефтяная компания выплатила зарплату сотрудникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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