В центре Челябинска BMW на бешеной скорости снесла припаркованные машины. Видео

Водитель BMW врезался в три припаркованных автомобиля на улице Цвиллинга
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Официальное закрытие мотосезона. Екатеринбург, bmw, бмв
Водитель BMW спровоцировал крупную аварию на улице Цвиллинга Фото:

В Челябинске вечером 18 апреля водитель кроссовера BMW на высокой скорости врезался в несколько припаркованных автомобилей. Причиной аварии, по предварительным данным, стало резкое ухудшение самочувствия мужчины. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения возле дома 66а по улице Цвиллинга. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции города.

«Авария произошла около 18:26. По предварительным данным, водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW, из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили Lada, Opel и Toyota», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Водителя BMW осмотрели прибывшие медики, после чего его доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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В Челябинске вечером 18 апреля водитель кроссовера BMW на высокой скорости врезался в несколько припаркованных автомобилей. Причиной аварии, по предварительным данным, стало резкое ухудшение самочувствия мужчины. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения возле дома 66а по улице Цвиллинга. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции города. «Авария произошла около 18:26. По предварительным данным, водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW, из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили Lada, Opel и Toyota», — уточнили в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Водителя BMW осмотрели прибывшие медики, после чего его доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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