В центре Челябинска BMW на бешеной скорости снесла припаркованные машины. Видео

Водитель BMW врезался в три припаркованных автомобиля на улице Цвиллинга

18 апреля 2025 в 22:45 Размер текста - 17 +

Водитель BMW спровоцировал крупную аварию на улице Цвиллинга Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске вечером 18 апреля водитель кроссовера BMW на высокой скорости врезался в несколько припаркованных автомобилей. Причиной аварии, по предварительным данным, стало резкое ухудшение самочувствия мужчины. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения возле дома 66а по улице Цвиллинга. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции города. «Авария произошла около 18:26. По предварительным данным, водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW, из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили Lada, Opel и Toyota», — уточнили в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Водителя BMW осмотрели прибывшие медики, после чего его доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске вечером 18 апреля водитель кроссовера BMW на высокой скорости врезался в несколько припаркованных автомобилей. Причиной аварии, по предварительным данным, стало резкое ухудшение самочувствия мужчины. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения возле дома 66а по улице Цвиллинга. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции города. «Авария произошла около 18:26. По предварительным данным, водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW, из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили Lada, Opel и Toyota», — уточнили в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Водителя BMW осмотрели прибывшие медики, после чего его доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.