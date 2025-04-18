В Челябинске вечером 18 апреля водитель кроссовера BMW на высокой скорости врезался в несколько припаркованных автомобилей. Причиной аварии, по предварительным данным, стало резкое ухудшение самочувствия мужчины. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения возле дома 66а по улице Цвиллинга. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции города.
«Авария произошла около 18:26. По предварительным данным, водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW, из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили Lada, Opel и Toyota», — уточнили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Водителя BMW осмотрели прибывшие медики, после чего его доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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