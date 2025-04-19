Исуса Христоса собрались судить в Казани

В Казани планировали провести суд над 45-летним Исусом Христосом. Однако он не явился на заседание.
«Исуса Христа сегодня хотели судить в Казани, но он не явился на слушание. 45-летнего мужчину действительно так зовут по паспорту», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что обвиняют в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире. Исус Христос, который сменил имя по нумерологии, уже имел за плечами судимости за грабежи и разбой, а также состоял на учете у нарколога.
Согласно обвинению, он подделал документы и зарегистрировал мигрантов по фиктивному адресу. Сам Христос был удивлен информацией о деле, сказав, что к нему не приходили уведомления. Адвокат подтвердила, что он признает вину и просил о быстром разбирательстве, но процесс перенесли на конец мая, потребовав принудительного привода подсудимого на следующее заседание.
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