Исуса Христоса собрались судить в Казани

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Исус Христос подделал документы и зарегистрировал мигрантов по фальшивому адресу
Исус Христос подделал документы и зарегистрировал мигрантов по фальшивому адресу Фото:

В Казани планировали провести суд над 45-летним Исусом Христосом. Однако он не явился на заседание.

«Исуса Христа сегодня хотели судить в Казани, но он не явился на слушание. 45-летнего мужчину действительно так зовут по паспорту», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что обвиняют в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире. Исус Христос, который сменил имя по нумерологии, уже имел за плечами судимости за грабежи и разбой, а также состоял на учете у нарколога.

Согласно обвинению, он подделал документы и зарегистрировал мигрантов по фиктивному адресу. Сам Христос был удивлен информацией о деле, сказав, что к нему не приходили уведомления. Адвокат подтвердила, что он признает вину и просил о быстром разбирательстве, но процесс перенесли на конец мая, потребовав принудительного привода подсудимого на следующее заседание.

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В Казани планировали провести суд над 45-летним Исусом Христосом. Однако он не явился на заседание. «Исуса Христа сегодня хотели судить в Казани, но он не явился на слушание. 45-летнего мужчину действительно так зовут по паспорту», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что обвиняют в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире. Исус Христос, который сменил имя по нумерологии, уже имел за плечами судимости за грабежи и разбой, а также состоял на учете у нарколога. Согласно обвинению, он подделал документы и зарегистрировал мигрантов по фиктивному адресу. Сам Христос был удивлен информацией о деле, сказав, что к нему не приходили уведомления. Адвокат подтвердила, что он признает вину и просил о быстром разбирательстве, но процесс перенесли на конец мая, потребовав принудительного привода подсудимого на следующее заседание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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