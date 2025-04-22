Женщина с патроном в сумке пришла в суд в Челябинске

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Патрон женщин подарил малознакомый мужчина
Патрон женщин подарил малознакомый мужчина Фото:

Женщину с патроном 308 WIN, который ей подарил неизвестный мужчина, задержали в Советском районном суде Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«При осмотре ручной клади на входе в Советский районный суд судебный пристав обнаружил в сумке посетительницы патрон 308 WIN. Боеприпас челябинке подарил неизвестный мужчина, женщина положила патрон в сумку и забыла про него», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На место прибыли сотрудники полиции. Они патрон изъяли, а женщину препроводили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Женщину с патроном 308 WIN, который ей подарил неизвестный мужчина, задержали в Советском районном суде Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП России. «При осмотре ручной клади на входе в Советский районный суд судебный пристав обнаружил в сумке посетительницы патрон 308 WIN. Боеприпас челябинке подарил неизвестный мужчина, женщина положила патрон в сумку и забыла про него», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На место прибыли сотрудники полиции. Они патрон изъяли, а женщину препроводили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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