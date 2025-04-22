Женщина с патроном в сумке пришла в суд в Челябинске

Женщину с патроном 308 WIN, который ей подарил неизвестный мужчина, задержали в Советском районном суде Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«При осмотре ручной клади на входе в Советский районный суд судебный пристав обнаружил в сумке посетительницы патрон 308 WIN. Боеприпас челябинке подарил неизвестный мужчина, женщина положила патрон в сумку и забыла про него», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На место прибыли сотрудники полиции. Они патрон изъяли, а женщину препроводили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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