В Сургуте исчезла предпринимательница, собрав с клиентов деньги за обучение косметологии

В Сургуте руководитель ООО «Институт ПО Формула тела» Диляра Алиева брала с клиентов деньги за обучение по косметологии, а затем пропала. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД.
«Диляра Алиева заключила договор с институтом профессионального допобразования „Формула тела“ — она должна была приводить им клиентов. Однако девушка самовольно брала деньги за полной курс обучения косметологии и менеджменту, а затем пропадала после первого урока», — сообщили в ведомстве.
В УМВД Сургута сообщили, что на Алиеву возбуждено уголовное дело за мошенничество. Теперь следователи разыскивают пострадавших от незаконных действий предпринимательницы.
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