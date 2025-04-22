22 апреля 2025

В Сургуте исчезла предпринимательница, собрав с клиентов деньги за обучение косметологии

В Сургуте исчезла мошенница, собрав с клиентов деньги за обучение косметологии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте разыскивают потерпевших от действий Алиевой
В Сургуте разыскивают потерпевших от действий Алиевой Фото:

В Сургуте руководитель ООО «Институт ПО Формула тела» Диляра Алиева брала с клиентов деньги за обучение по косметологии, а затем пропала. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД.

«Диляра Алиева заключила договор с институтом профессионального допобразования „Формула тела“ — она должна была приводить им клиентов. Однако девушка самовольно брала деньги за полной курс обучения косметологии и менеджменту, а затем пропадала после первого урока», — сообщили в ведомстве.

В УМВД Сургута сообщили, что на Алиеву возбуждено уголовное дело за мошенничество. Теперь следователи разыскивают пострадавших от незаконных действий предпринимательницы.

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В Сургуте руководитель ООО «Институт ПО Формула тела» Диляра Алиева брала с клиентов деньги за обучение по косметологии, а затем пропала. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД. «Диляра Алиева заключила договор с институтом профессионального допобразования „Формула тела“ — она должна была приводить им клиентов. Однако девушка самовольно брала деньги за полной курс обучения косметологии и менеджменту, а затем пропадала после первого урока», — сообщили в ведомстве. В УМВД Сургута сообщили, что на Алиеву возбуждено уголовное дело за мошенничество. Теперь следователи разыскивают пострадавших от незаконных действий предпринимательницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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