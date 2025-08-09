ХМАО построит большой спорткомплекс в Макеевке

Власти ХМАО завершают реновацию ключевых социальных объектов в подшефной Макеевке (ДНР), а также приступают к новым проектам по развитию городской инфраструктуры. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Руслан Кухарук.
«С 2022 года вместе с жителями подшефной Макеевки мы прошли большой путь: от срочных ремонтов до разработки комплексного мастер-плана по восстановлению города. Наша цель — повысить качество жизни в Макеевке по тем стандартам, которые сегодня применяем в Югре», — написал Кухарук. Сейчас ведется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса, его строительство начнется в 2026 году.
В городе завершается реализация масштабных проектов: в лицее №2 будет создано новое спортивное ядро с футбольным полем, доступным для всех жителей близлежащих районов. В детском саду №19 проводится капитальный ремонт, предусматривающий полное оснащение мебелью и оборудованием. На Аллее Победы восстанавливается постамент памятника танку «Макеевский школьник», а также благоустраивается прилегающая территория.
В сквере 9-й пятилетки ремонтируют монумент памяти погибших макеевчан и создают современное пространство для отдыха с детской площадкой, скейт-парком и веревочным парком. В городском дворце детского и юношеского творчества идет комплексный внутренний ремонт с последующим оснащением учреждения.
