Туристы ХМАО повально едут в популярные туры на самое красивое море

Жители ХМАО активно бронируют на лето отдых в Абхазии. Туристы едут туда из-за доступной дороги и живописных мест на Черном море, которое считается одним из самых красивых. О туристическом тренде URA.RU рассказала руководитель турагенства Елена Соловьева.
«Абхазия среди ближайшего зарубежья одна из самых популярных. Там и отели современные, но и с местами в гостиницах сложно — их надо заранее бронировать. В Адлер летают самолеты почти из любого города России. Поэтому слишком большой спрос из-за доступности транспорта. Там одно из самых красивых морей — Черное, и живописные места», — поясняет руководитель агентства путешествий SoloWay.
Абхазия известна популярным курортом Гагры с пляжами и зелеными парка, а также одним из самых красивых озер на Кавказе — Рица. У туристов пользуются спросом и Новый Афон с Новоафонским монастырем, а также Гегский водопад. «Туда [в Абхазию] можно приехать из Сочи даже без загранпаспорта», — поясняет эксперт.
Нередко туристы едут в Абхазию, совмещая с отдыхом в Сочи. Бюджетно улететь туда из Сургута в середине августа, согласно информации сервисов бронирования, можно за 4,5 тысячи в одну сторону. А билеты из Нижневартовска можно найти примерно за 6 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО бронируют отдых в Сочи заранее. По данным турагентства «Семь чудес», путевки разбирают еще весной.
