09 августа 2025
08 августа 2025

В ХМАО врачи спасли жизнь маме и новорожденному весом менее 1,5 килограмма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас малыш под присмотром врачей набирает вес
Сейчас малыш под присмотром врачей набирает вес Фото:

В Сургуте (ХМАО) врачи окружного перинатального центра смогли сохранить жизнь пациентке и ее ребенку. Женщина на родила на 31-й неделе малыша весом 1 430 грамм, несмотря на опасный синдром. Историю спасения сообщила главврач больницы Лариса Белоцерковцева.

«В отделение патологии беременности №1 поступила 41-летняя пациентка с гемодинамическими нарушениями у плода 2 степени. Обследование выявило стремительно развивающийся HELLP-синдром — редкое и крайне опасное осложнение беременности, угрожающее жизни матери и ребенка. Наши специалисты действовали оперативно и слаженно. И вот, на 31-й неделе, на свет появился маленький герой весом 1430 грамм», — сообщила руководитель больницы в своем telegram-канале.

Из-за HELLP-синдрома пациентке грозили преждевременные роды, а малыш мог погибнуть еще в утробе. Врачи выполнили югрчанке операцию кесарево сечение. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии, развивается и набирает вес.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) врачи окружного перинатального центра смогли сохранить жизнь пациентке и ее ребенку. Женщина на родила на 31-й неделе малыша весом 1 430 грамм, несмотря на опасный синдром. Историю спасения сообщила главврач больницы Лариса Белоцерковцева. «В отделение патологии беременности №1 поступила 41-летняя пациентка с гемодинамическими нарушениями у плода 2 степени. Обследование выявило стремительно развивающийся HELLP-синдром — редкое и крайне опасное осложнение беременности, угрожающее жизни матери и ребенка. Наши специалисты действовали оперативно и слаженно. И вот, на 31-й неделе, на свет появился маленький герой весом 1430 грамм», — сообщила руководитель больницы в своем telegram-канале. Из-за HELLP-синдрома пациентке грозили преждевременные роды, а малыш мог погибнуть еще в утробе. Врачи выполнили югрчанке операцию кесарево сечение. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии, развивается и набирает вес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...