В ХМАО врачи спасли жизнь маме и новорожденному весом менее 1,5 килограмма

В Сургуте (ХМАО) врачи окружного перинатального центра смогли сохранить жизнь пациентке и ее ребенку. Женщина на родила на 31-й неделе малыша весом 1 430 грамм, несмотря на опасный синдром. Историю спасения сообщила главврач больницы Лариса Белоцерковцева.
«В отделение патологии беременности №1 поступила 41-летняя пациентка с гемодинамическими нарушениями у плода 2 степени. Обследование выявило стремительно развивающийся HELLP-синдром — редкое и крайне опасное осложнение беременности, угрожающее жизни матери и ребенка. Наши специалисты действовали оперативно и слаженно. И вот, на 31-й неделе, на свет появился маленький герой весом 1430 грамм», — сообщила руководитель больницы в своем telegram-канале.
Из-за HELLP-синдрома пациентке грозили преждевременные роды, а малыш мог погибнуть еще в утробе. Врачи выполнили югрчанке операцию кесарево сечение. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии, развивается и набирает вес.
