ХМАО возглавил рейтинг регионов по развитию виртуального ассистента «Госуслуг»

ХМАО стал одним из лидирующих регионов России по развитию виртуального ассистента Макса, интегрированного в систему госуслуг. Как сообщает медиахолдинг «Югра», жители округа обучили искусственный интеллект сразу 17 новым навыкам — это один из самых высоких показателей среди субъектов страны.
Именно активность югорчан позволила существенно расширить функциональность цифрового помощника. «Макс умеет генерировать пошаговые инструкции для решения различных задач. Он понимает контекст диалога и помнит историю переписки, что делает общение с ним максимально приближенным к живому», — говорится в сообщении на сайте медиахолдинга.
Сейчас на едином портале госуслуг у Макса уже более 700 различных навыков, из которых 60 — были внедрены по прямым запросам пользователей из разных регионов. Благодаря инициативности жителей ХМАО, ассистент получил наибольшее число новых функций.
