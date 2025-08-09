09 августа 2025
08 августа 2025

Новое здание ТЮЗа в ХМАО: проект получил одобрение и готов к строительству

Проект нового здания ТЮЗа в ХМАО прошел госэкспертизу
Технический проект получил одобрение госэкспертизы, впереди — оценка сметы и строительства
В Нягани (ХАМО) одобрен технический проект культурного центра, который местные жители ждали много лет. Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО, проект успешно прошел государственную экспертизу и теперь специалисты приступают к оценке сметной документации и готовятся к строительству.

«Новое здание возведут в самом сердце города — на улице Ленина. Театр юного зрителя обещает быть современным и уникальным», — отметили в telegram-канале «Югра Z Официально».

В правительстве добавили, что новое здание получит два зала: большой рассчитан на 250 зрителей, малый — на 80. Архитектурное решение фасада будет символичным: его оформят в цветах, обозначающих четыре стихии — огонь, землю, воздух и воду. Рядом с театром появится благоустроенная площадь для городских мероприятий и удобная парковка для гостей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани планируют построить новое здание для Театра юного зрителя. Открытие театра для посетителей намечено на 2028 год.

