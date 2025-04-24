При атаке на Татарстан ВСУ применили новый дрон

При атаке на Елабугу (Татарстан) ВСУ впервые применили новый беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика. Об этом сообщают российские СМИ.
«Вчерашний налет на Елабугу в Татарстане стал дебютом украинского беспилотника А-22 „Лисица“», — пишет издание Life.ru. По его данным, дрон сбросил фугасную авиабомбу ФАБ-100 массой 100 килограммов на территорию одного из промышленных предприятий города, однако взрывчатое устройство не сработало. После обнаружения бомбы из зоны риска были экстренно эвакуированы более 1,5 тысячи человек.
Использование «Лисицы» для доставки боевой авиабомбы стало первым подобным случаем за время проведения спецоперации. Отмечается, что БПЛА способен преодолевать расстояния свыше двух тысяч километров и возвращаться на базу благодаря увеличенному запасу топлива и заранее запрограммированному маршруту. Несмотря на попытку атаки, основные цели ВСУ достигнуты не были.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении нескольких беспилотников над Татарстаном. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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