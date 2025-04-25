Стал известен новый состав Совета судей Пермского края

Состоялась конференция на которой был определен новый состав Совета судей Пермского края. Делегатам еще предстоит избрать председателей профильный комиссий совета. Следующее заседание состоится в июне.
«Заместитель председателя Пермского краевого суда Татьяна Журавлева сохранила пост главы совета. В список ее замов вошли: судья Пермского краевого суда Олег Попонин, зампред Арбитражного суда Пермского края Елена Кульбакова, председатель Пермского районного суда Дмитрий Данилов», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, членами президиума стали председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин, председатель Индустриального районного суда Перми Алексей Крайнов и мировой судья Анна Орлова.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Президент России Владимир Путин назначил новых председателей и судей в ряде судов Пермского края. В частности, на 6-летний срок полномочий назначен Сергей Плешивцев председателем Краснокамского городского суда Пермского края, Дмитрий Егоров — председателем Мотовилихинского районного суда Перми, Дмитрий Данилов — Пермского районного суда, Ольга Мень — Чернушинского районного суда.
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