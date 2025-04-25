Стал известен новый состав Совета судей Пермского края

В Пермском крае огласили новый состав Совета судей
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Делегатам также предстоит избрать председателей профильный комиссий совета
Делегатам также предстоит избрать председателей профильный комиссий совета Фото:

Состоялась конференция на которой был определен новый состав Совета судей Пермского края. Делегатам еще предстоит избрать председателей профильный комиссий совета. Следующее заседание состоится в июне.

«Заместитель председателя Пермского краевого суда Татьяна Журавлева сохранила пост главы совета. В список ее замов вошли: судья Пермского краевого суда Олег Попонин, зампред Арбитражного суда Пермского края Елена Кульбакова, председатель Пермского районного суда Дмитрий Данилов», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, членами президиума стали председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин, председатель Индустриального районного суда Перми Алексей Крайнов и мировой судья Анна Орлова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Президент России Владимир Путин назначил новых председателей и судей в ряде судов Пермского края. В частности, на 6-летний срок полномочий назначен Сергей Плешивцев председателем Краснокамского городского суда Пермского края, Дмитрий Егоров — председателем Мотовилихинского районного суда Перми, Дмитрий Данилов — Пермского районного суда, Ольга Мень — Чернушинского районного суда. 

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Состоялась конференция на которой был определен новый состав Совета судей Пермского края. Делегатам еще предстоит избрать председателей профильный комиссий совета. Следующее заседание состоится в июне. «Заместитель председателя Пермского краевого суда Татьяна Журавлева сохранила пост главы совета. В список ее замов вошли: судья Пермского краевого суда Олег Попонин, зампред Арбитражного суда Пермского края Елена Кульбакова, председатель Пермского районного суда Дмитрий Данилов», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».  Кроме того, членами президиума стали председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин, председатель Индустриального районного суда Перми Алексей Крайнов и мировой судья Анна Орлова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Президент России Владимир Путин назначил новых председателей и судей в ряде судов Пермского края. В частности, на 6-летний срок полномочий назначен Сергей Плешивцев председателем Краснокамского городского суда Пермского края, Дмитрий Егоров — председателем Мотовилихинского районного суда Перми, Дмитрий Данилов — Пермского районного суда, Ольга Мень — Чернушинского районного суда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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