Россия направит самолеты МЧС для тушения пожара в иранском порту Бендер-Аббас

Россия отправит несколько самолетов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего после взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в российском диппредставительстве в Тегеране.
«Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России», — говорится в сообщении telegram-канала диппредставительства. В иранский город Бендер-Аббас будут направлены два самолета: амфибия Бе-200ЧС и Ил-76. По данным иранских властей, в результате инцидента погибли 28 человек, более 1,2 тысячи пострадали.
Взрыв произошел на складе с химикатами, его причины пока неизвестны, однако сообщается, что он был вызван возгоранием резервуара с топливом, передает «Ридус». Эхо взрыва слышали на удалении до 20 километров, повреждены окна в радиусе нескольких километров. Власти Ирана начали расследование.
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