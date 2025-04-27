Россия направит самолеты МЧС для тушения пожара в иранском порту Бендер-Аббас

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Россия поможет Ирану в тушении пожара
Россия поможет Ирану в тушении пожара Фото:

Россия отправит несколько самолетов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего после взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в российском диппредставительстве в Тегеране.

«Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России», — говорится в сообщении telegram-канала диппредставительства. В иранский город Бендер-Аббас будут направлены два самолета: амфибия Бе-200ЧС и Ил-76. По данным иранских властей, в результате инцидента погибли 28 человек, более 1,2 тысячи пострадали.

Взрыв произошел на складе с химикатами, его причины пока неизвестны, однако сообщается, что он был вызван возгоранием резервуара с топливом, передает «Ридус». Эхо взрыва слышали на удалении до 20 километров, повреждены окна в радиусе нескольких километров. Власти Ирана начали расследование.

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Россия отправит несколько самолетов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего после взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в российском диппредставительстве в Тегеране. «Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России», — говорится в сообщении telegram-канала диппредставительства. В иранский город Бендер-Аббас будут направлены два самолета: амфибия Бе-200ЧС и Ил-76. По данным иранских властей, в результате инцидента погибли 28 человек, более 1,2 тысячи пострадали. Взрыв произошел на складе с химикатами, его причины пока неизвестны, однако сообщается, что он был вызван возгоранием резервуара с топливом, передает «Ридус». Эхо взрыва слышали на удалении до 20 километров, повреждены окна в радиусе нескольких километров. Власти Ирана начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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