Вылеты задерживают больше, чем на 10 часов
В Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании «Якутия» больше, чем на 10 часов. Рейс R3-468 должен был вылететь из Екатеринбурга в Якутск 27-го апреля в 21:00, однако вылет задержали до 09:40 27-го. Информация об этом есть на онлайн-табло аэропорта.
Ранее другой рейс этой же авиакомпании из уральской столицы в Санкт-Петербург перенесли больше, чем на 13 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ ожидается.
Скриншот онлайн-табло
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