26 апреля 2025

В Кольцово массово задерживают рейсы якутской авиакомпании. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылеты задерживают больше, чем на 10 часов
Вылеты задерживают больше, чем на 10 часов Фото:

В Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании «Якутия» больше, чем на 10 часов. Рейс R3-468 должен был вылететь из Екатеринбурга в Якутск 27-го апреля в 21:00, однако вылет задержали до 09:40 27-го. Информация об этом есть на онлайн-табло аэропорта.

Ранее другой рейс этой же авиакомпании из уральской столицы в Санкт-Петербург перенесли больше, чем на 13 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ ожидается.

Скриншот онлайн-табло
Скриншот онлайн-табло
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В Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании «Якутия» больше, чем на 10 часов. Рейс R3-468 должен был вылететь из Екатеринбурга в Якутск 27-го апреля в 21:00, однако вылет задержали до 09:40 27-го. Информация об этом есть на онлайн-табло аэропорта. Ранее другой рейс этой же авиакомпании из уральской столицы в Санкт-Петербург перенесли больше, чем на 13 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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