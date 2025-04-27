Пожар на складе по улице Шоссе Космонавтов в Перми потушен. Это произошло в 09:48, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. А тем временем, управляющий ООО «СантехКомплектПрикамье», компании-поставщика сантехники, которая арендовала склад, оценил ущерб.
«Это склад с сантехникой. Ущерб составил более 50 млн рублей», — поделился Иван Пешков.
Сотрудники думают, что причина пожара кроется в проводке. По словам работницы ООО «СантехКомплектПрикамье» Марии, сотрудников на работе еще даже не было, когда произошло возгорание.
«Я думаю, что это проводка. Поскольку гореть начало именно с крыши», — рассказала она корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало подробности пожара. Сообщение о горении поступило в 08:11 утра. На место выехали 44 человека личного состава и 14 единиц техники. Пострадавших и травмированных нет. Площадь пожара — 500 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 09:02. Пожарные не допустили распространения огня на соседний склад.
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