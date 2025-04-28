В Пермском крае многодетная семья, простоявшая в очереди на жилье 12 лет, пожаловалась Бастрыкину

В Пермском крае многодетная семья после 12-летнего ожидания получит сертификат на жилье. Для решения жилищной проблемы пермякам пришлось обратиться к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину. Пресс-служба ведомства в Telegram сообщает, что в суд признал право семьи на улучшение жилищных условий. Однако, несмотря на решение суда, дети, один из которых является инвалидом, продолжали жить в аварийном доме.
«Переломный момент наступил после обращения в Следственный комитет России через аккаунт Информационного центра „ВКонтакте“. Ситуацию взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Благодаря оперативному вмешательству регионального следственного управления СК семья наконец получила долгожданный жилищный сертификат и смогла приобрести трехкомнатную квартиру», — информирует пресс-служба ведомства.
В августе 2024 года Бастрыкин обратил внимание на жилищные проблемы многодетной семьи из села Юсьва Пермского края. URA.RU рассказывал, что женщина, воспитывающая 10 детей, не могла добиться от властей нормального жилья. Семье приходилось ютиться в старом бараке. После жалобы пермячки в СКР глава ведомства Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело.
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