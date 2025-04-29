Покормить альпак и посмотреть на дельфинов: чем занять ребенка в майские праздники в Екатеринбурге

В Екатеринбурге устроят водное шоу с дельфинами и морскими котиками

29 апреля 2025 в 17:07 Размер текста - 17 +

В океанариуме пройдут шоу с морскими животными Фото: Размик Закарян © URA.RU Длинные майские праздники — это возможность отдохнуть всей семьей и набраться впечатлений. Например, можно отправиться в «Парк Альпак» или посетить шоу в океанариуме. Подборка самых интересных мероприятий для ребят старше 6 лет — в афише URA.RU. 1 мая Фильм «Денискины рассказы» Вместе с детьми в праздники можно посмотреть фильм про Дениса Кораблева. Детей познакомят с семьей главного героя и расскажут, как он провел три летних месяца на даче: заводил новых друзей, влюблялся и попадал в разные истории. Картину показывают во всех кинотеатрах города, билеты стоят от 270 рублей. Так выглядит Ревун весной Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Путешествие на порог Ревун Взрослых и детей зовут исследовать Урал. Туристы прогуляются вдоль берега и по подвесному мосту, рассмотрят скалы, пообедают кашей с тушенкой, а после отправятся на «Уральский Марс». Уровень сложности легкий, предстоит преодолеть примерно 9—12 км. Путешествие стартует в 8:00, группа вернется в Екатеринбург в 18:00. По стоимости нужно уточнять у организаторов. Квест «Черепашки-ниндзя» Ребята перевоплотятся в Черепашек-ниндзя и будут бороться с главным врагом — Шреддером. Квест нестрашный и длится всего час, участников должно быть от двух до пяти. Игра проходит каждые полтора часа с 10:30, стоимость участия — 1100 рублей. 2 мая Шоу «На волне» В океанариуме покажут программу с морскими млекопитающими. Посетителей ждут красочная анимация и выступления дельфинов, белых китов и морских котиков. Есть два сеанса — в 12:00 и 15:00, билеты стоят от 1400 рублей. Во многих театрах Екатеринбурга пройдут детские спектакли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спектакль «Вождь краснокожих» Театр «ТургеневЪ» подготовил для детей постановку по мотивам одноименного рассказа О. Генри. В основе сюжета — два «джентльмена удачи», которые похищают мальчика из богатой семьи, но выдумщик Джонни устраивает своим похитителям «веселую жизнь», и они хотят поскорее от него избавиться. Спектакль покажут в 12:00, билет стоит 500 рублей. Лабораторию «Огонь и лед» Дети познакомятся с тем, как действует жидкий азот, смогут поджечь салфетку без огня, вырастить трехголового змея и многое другое. Мероприятие начнется в «Ньютон парке» в 13:00, вход — 550 рублей, взрослому также нужно покупать билет, потому что детей до 14 лет должны сопровождать родные или родители. 3 мая Детский спектакль «Каша из топора» В амфитеатре ТРЦ Veer Mall представят детскую постановку. Ее покажут в 17:00, вход бесплатный. В игровой форме детям расскажут об устройстве мира Фото: Георгий Бергал © URA.RU Занятие «Тайны третьей планеты» Для детей от 6 до 8 лет в Ельцин Центре проведут обучение, где расскажут о Земле, Солнечной системе и как жили люди в древности. Юные исследователи смогут провести эксперименты. Начало занятия в 11:00, вход — 350 рублей. «Эшелон Победы» Легендарный поезд сделает остановку в Екатеринбурге. Вместе с детьми можно отправиться на вокзал и посмотреть на флешмоб «Вальс Победы». Концертная программа начнется на перроне в 9:30. Малыши смогут познакомиться с устройством эшелона: увидят медицинский и грузовой вагон, фотовыставку. Поезд прибудет в 9:40 и будет стоять до 15:45. 4 мая Мастер-класс по печатным пряникам В Музее истории Екатеринбурга проведут урок «Уральская выпечка XIX века». Дети научатся лепить и запекать сладость, а также узнают о различных видах пряников, пряничных досках, обычаях и играх. Начало в 12:00, вход — 500 рублей (для сопровождающего — 200). Аквапарк готов принять посетителей ежедневно Фото: Размик Закарян © URA.RU День в аквапарке Разнообразить выходные можно в аквапарке. Здесь есть различные водные аттракционы и бассейн. Абонемент на весь день обойдется в 300 рублей для детей до 1 метра, 2750 рублей — для детей до 146 см, 3150 — для взрослых. Парк Альпак Покормить и погладить альпак, кроликов, лань, коз и лам можно в контактном зоопарке. Вход в парк обойдется в 1000 рублей — взрослый билет, 800 рублей — детский (от 4 до 10 лет), до трех лет — бесплатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Длинные майские праздники — это возможность отдохнуть всей семьей и набраться впечатлений. Например, можно отправиться в «Парк Альпак» или посетить шоу в океанариуме. Подборка самых интересных мероприятий для ребят старше 6 лет — в афише URA.RU. Фильм «Денискины рассказы» Вместе с детьми в праздники можно посмотреть фильм про Дениса Кораблева. Детей познакомят с семьей главного героя и расскажут, как он провел три летних месяца на даче: заводил новых друзей, влюблялся и попадал в разные истории. Картину показывают во всех кинотеатрах города, билеты стоят от 270 рублей. Путешествие на порог Ревун Взрослых и детей зовут исследовать Урал. Туристы прогуляются вдоль берега и по подвесному мосту, рассмотрят скалы, пообедают кашей с тушенкой, а после отправятся на «Уральский Марс». Уровень сложности легкий, предстоит преодолеть примерно 9—12 км. Путешествие стартует в 8:00, группа вернется в Екатеринбург в 18:00. По стоимости нужно уточнять у организаторов. Квест «Черепашки-ниндзя» Ребята перевоплотятся в Черепашек-ниндзя и будут бороться с главным врагом — Шреддером. Квест нестрашный и длится всего час, участников должно быть от двух до пяти. Игра проходит каждые полтора часа с 10:30, стоимость участия — 1100 рублей. Шоу «На волне» В океанариуме покажут программу с морскими млекопитающими. Посетителей ждут красочная анимация и выступления дельфинов, белых китов и морских котиков. Есть два сеанса — в 12:00 и 15:00, билеты стоят от 1400 рублей. Спектакль «Вождь краснокожих» Театр «ТургеневЪ» подготовил для детей постановку по мотивам одноименного рассказа О. Генри. В основе сюжета — два «джентльмена удачи», которые похищают мальчика из богатой семьи, но выдумщик Джонни устраивает своим похитителям «веселую жизнь», и они хотят поскорее от него избавиться. Спектакль покажут в 12:00, билет стоит 500 рублей. Лабораторию «Огонь и лед» Дети познакомятся с тем, как действует жидкий азот, смогут поджечь салфетку без огня, вырастить трехголового змея и многое другое. Мероприятие начнется в «Ньютон парке» в 13:00, вход — 550 рублей, взрослому также нужно покупать билет, потому что детей до 14 лет должны сопровождать родные или родители. Детский спектакль «Каша из топора» В амфитеатре ТРЦ Veer Mall представят детскую постановку. Ее покажут в 17:00, вход бесплатный. Занятие «Тайны третьей планеты» Для детей от 6 до 8 лет в Ельцин Центре проведут обучение, где расскажут о Земле, Солнечной системе и как жили люди в древности. Юные исследователи смогут провести эксперименты. Начало занятия в 11:00, вход — 350 рублей. «Эшелон Победы» Легендарный поезд сделает остановку в Екатеринбурге. Вместе с детьми можно отправиться на вокзал и посмотреть на флешмоб «Вальс Победы». Концертная программа начнется на перроне в 9:30. Малыши смогут познакомиться с устройством эшелона: увидят медицинский и грузовой вагон, фотовыставку. Поезд прибудет в 9:40 и будет стоять до 15:45. Мастер-класс по печатным пряникам В Музее истории Екатеринбурга проведут урок «Уральская выпечка XIX века». Дети научатся лепить и запекать сладость, а также узнают о различных видах пряников, пряничных досках, обычаях и играх. Начало в 12:00, вход — 500 рублей (для сопровождающего — 200). День в аквапарке Разнообразить выходные можно в аквапарке. Здесь есть различные водные аттракционы и бассейн. Абонемент на весь день обойдется в 300 рублей для детей до 1 метра, 2750 рублей — для детей до 146 см, 3150 — для взрослых. Парк Альпак Покормить и погладить альпак, кроликов, лань, коз и лам можно в контактном зоопарке. Вход в парк обойдется в 1000 рублей — взрослый билет, 800 рублей — детский (от 4 до 10 лет), до трех лет — бесплатно.