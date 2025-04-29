Покормить альпак и посмотреть на дельфинов: чем занять ребенка в майские праздники в Екатеринбурге

В Екатеринбурге устроят водное шоу с дельфинами и морскими котиками
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Концерт для дельфинов в Океанариуме. Екатеринбург , дельфин, океанариум, дельфинарий, дельфинариум
В океанариуме пройдут шоу с морскими животными Фото:

Длинные майские праздники — это возможность отдохнуть всей семьей и набраться впечатлений. Например, можно отправиться в «Парк Альпак» или посетить шоу в океанариуме. Подборка самых интересных мероприятий для ребят старше 6 лет — в афише URA.RU.

1 мая

Фильм «Денискины рассказы»

Вместе с детьми в праздники можно посмотреть фильм про Дениса Кораблева. Детей познакомят с семьей главного героя и расскажут, как он провел три летних месяца на даче: заводил новых друзей, влюблялся и попадал в разные истории. Картину показывают во всех кинотеатрах города, билеты стоят от 270 рублей.

Так выглядит Ревун весной
Так выглядит Ревун весной
Фото:

Путешествие на порог Ревун

Взрослых и детей зовут исследовать Урал. Туристы прогуляются вдоль берега и по подвесному мосту, рассмотрят скалы, пообедают кашей с тушенкой, а после отправятся на «Уральский Марс». Уровень сложности легкий, предстоит преодолеть примерно 9—12 км. Путешествие стартует в 8:00, группа вернется в Екатеринбург в 18:00. По стоимости нужно уточнять у организаторов.

Квест «Черепашки-ниндзя»

Ребята перевоплотятся в Черепашек-ниндзя и будут бороться с главным врагом — Шреддером. Квест нестрашный и длится всего час, участников должно быть от двух до пяти. Игра проходит каждые полтора часа с 10:30, стоимость участия — 1100 рублей.

2 мая

Шоу «На волне»

В океанариуме покажут программу с морскими млекопитающими. Посетителей ждут красочная анимация и выступления дельфинов, белых китов и морских котиков. Есть два сеанса — в 12:00 и 15:00, билеты стоят от 1400 рублей.

Презентация нового здания Коляда-театра для vip-персон. Премьера спектакля. Екатеринбург
Во многих театрах Екатеринбурга пройдут детские спектакли
Фото:

Спектакль «Вождь краснокожих»

Театр «ТургеневЪ» подготовил для детей постановку по мотивам одноименного рассказа О. Генри. В основе сюжета — два «джентльмена удачи», которые похищают мальчика из богатой семьи, но выдумщик Джонни устраивает своим похитителям «веселую жизнь», и они хотят поскорее от него избавиться. Спектакль покажут в 12:00, билет стоит 500 рублей.

Лабораторию «Огонь и лед»

Дети познакомятся с тем, как действует жидкий азот, смогут поджечь салфетку без огня, вырастить трехголового змея и многое другое. Мероприятие начнется в «Ньютон парке» в 13:00, вход — 550 рублей, взрослому также нужно покупать билет, потому что детей до 14 лет должны сопровождать родные или родители.

3 мая

Детский спектакль «Каша из топора»

В амфитеатре ТРЦ Veer Mall представят детскую постановку. Ее покажут в 17:00, вход бесплатный.

Курганская область на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
В игровой форме детям расскажут об устройстве мира
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Занятие «Тайны третьей планеты»

Для детей от 6 до 8 лет в Ельцин Центре проведут обучение, где расскажут о Земле, Солнечной системе и как жили люди в древности. Юные исследователи смогут провести эксперименты. Начало занятия в 11:00, вход — 350 рублей.

«Эшелон Победы»

Легендарный поезд сделает остановку в Екатеринбурге. Вместе с детьми можно отправиться на вокзал и посмотреть на флешмоб «Вальс Победы». Концертная программа начнется на перроне в 9:30. Малыши смогут познакомиться с устройством эшелона: увидят медицинский и грузовой вагон, фотовыставку. Поезд прибудет в 9:40 и будет стоять до 15:45.

4 мая

Мастер-класс по печатным пряникам

В Музее истории Екатеринбурга проведут урок «Уральская выпечка XIX века». Дети научатся лепить и запекать сладость, а также узнают о различных видах пряников, пряничных досках, обычаях и играх. Начало в 12:00, вход — 500 рублей (для сопровождающего — 200).

Аквапарк "Лимпопо". Екатеринбург
Аквапарк готов принять посетителей ежедневно
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День в аквапарке

Разнообразить выходные можно в аквапарке. Здесь есть различные водные аттракционы и бассейн. Абонемент на весь день обойдется в 300 рублей для детей до 1 метра, 2750 рублей — для детей до 146 см, 3150 — для взрослых.

Парк Альпак

Покормить и погладить альпак, кроликов, лань, коз и лам можно в контактном зоопарке. Вход в парк обойдется в 1000 рублей — взрослый билет, 800 рублей — детский (от 4 до 10 лет), до трех лет — бесплатно.

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Длинные майские праздники — это возможность отдохнуть всей семьей и набраться впечатлений. Например, можно отправиться в «Парк Альпак» или посетить шоу в океанариуме. Подборка самых интересных мероприятий для ребят старше 6 лет — в афише URA.RU. Фильм «Денискины рассказы» Вместе с детьми в праздники можно посмотреть фильм про Дениса Кораблева. Детей познакомят с семьей главного героя и расскажут, как он провел три летних месяца на даче: заводил новых друзей, влюблялся и попадал в разные истории. Картину показывают во всех кинотеатрах города, билеты стоят от 270 рублей. Путешествие на порог Ревун Взрослых и детей зовут исследовать Урал. Туристы прогуляются вдоль берега и по подвесному мосту, рассмотрят скалы, пообедают кашей с тушенкой, а после отправятся на «Уральский Марс». Уровень сложности легкий, предстоит преодолеть примерно 9—12 км. Путешествие стартует в 8:00, группа вернется в Екатеринбург в 18:00. По стоимости нужно уточнять у организаторов. Квест «Черепашки-ниндзя» Ребята перевоплотятся в Черепашек-ниндзя и будут бороться с главным врагом — Шреддером. Квест нестрашный и длится всего час, участников должно быть от двух до пяти. Игра проходит каждые полтора часа с 10:30, стоимость участия — 1100 рублей. Шоу «На волне» В океанариуме покажут программу с морскими млекопитающими. Посетителей ждут красочная анимация и выступления дельфинов, белых китов и морских котиков. Есть два сеанса — в 12:00 и 15:00, билеты стоят от 1400 рублей. Спектакль «Вождь краснокожих» Театр «ТургеневЪ» подготовил для детей постановку по мотивам одноименного рассказа О. Генри. В основе сюжета — два «джентльмена удачи», которые похищают мальчика из богатой семьи, но выдумщик Джонни устраивает своим похитителям «веселую жизнь», и они хотят поскорее от него избавиться. Спектакль покажут в 12:00, билет стоит 500 рублей. Лабораторию «Огонь и лед» Дети познакомятся с тем, как действует жидкий азот, смогут поджечь салфетку без огня, вырастить трехголового змея и многое другое. Мероприятие начнется в «Ньютон парке» в 13:00, вход — 550 рублей, взрослому также нужно покупать билет, потому что детей до 14 лет должны сопровождать родные или родители. Детский спектакль «Каша из топора» В амфитеатре ТРЦ Veer Mall представят детскую постановку. Ее покажут в 17:00, вход бесплатный. Занятие «Тайны третьей планеты» Для детей от 6 до 8 лет в Ельцин Центре проведут обучение, где расскажут о Земле, Солнечной системе и как жили люди в древности. Юные исследователи смогут провести эксперименты. Начало занятия в 11:00, вход — 350 рублей. «Эшелон Победы» Легендарный поезд сделает остановку в Екатеринбурге. Вместе с детьми можно отправиться на вокзал и посмотреть на флешмоб «Вальс Победы». Концертная программа начнется на перроне в 9:30. Малыши смогут познакомиться с устройством эшелона: увидят медицинский и грузовой вагон, фотовыставку. Поезд прибудет в 9:40 и будет стоять до 15:45. Мастер-класс по печатным пряникам В Музее истории Екатеринбурга проведут урок «Уральская выпечка XIX века». Дети научатся лепить и запекать сладость, а также узнают о различных видах пряников, пряничных досках, обычаях и играх. Начало в 12:00, вход — 500 рублей (для сопровождающего — 200). День в аквапарке Разнообразить выходные можно в аквапарке. Здесь есть различные водные аттракционы и бассейн. Абонемент на весь день обойдется в 300 рублей для детей до 1 метра, 2750 рублей — для детей до 146 см, 3150 — для взрослых. Парк Альпак Покормить и погладить альпак, кроликов, лань, коз и лам можно в контактном зоопарке. Вход в парк обойдется в 1000 рублей — взрослый билет, 800 рублей — детский (от 4 до 10 лет), до трех лет — бесплатно.
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