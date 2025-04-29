Новым гендиректором аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) стал Сергей Меньщиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе организации, решение о смене приняли в «Новапорт Холдинг», которому принадлежит объект.
«В команде холдинга Сергей Михайлович трудится с 2018 года. Начал работу в авиаотрасли с должности начальника службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов „Аэропорт Рощино“», — сообщили URA.RU
Позже Меньщиков был начальником комплексной смены аэропорта, с 2023 года занимал должность первого заместителя гендиректора «Аэропорт Рощино». На свой пост руководитель заступил, сменив Асю Никитину, которая временно выполняла функции топ-менеджера. Никитина продолжила выполнять свои обязанности. Она является замгендиректора по транспортной безопасности. По данным URA.RU, предшественник Никитиной Евгений Кирсанов отбывает срок за присвоение премий сотрудников.
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