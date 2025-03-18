18 марта 2025

В аэропорту Магнитогорска назначен новый генеральный директор

Гендиректором аэропорта Магнитогорска стала Ася Никитина
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый гендиректор аэропорта Магнитогорска назначен с 17 марта
Новый гендиректор аэропорта Магнитогорска назначен с 17 марта Фото:

Генеральным директором АО «Международный аэропорт Магнитогорска» (Челябинская область) стала Ася Никитина. Об этом говорится в карточке в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Прежний руководитель Евгений Кирсанов в январе получил два года колонии за растрату.

«Руководитель — Никитина Ася Николаевна с 17 марта», — говорится в сводке. На сайте самого аэропорта в контактных данных генеральным директором указан Евгений Кирсанов.

Но Кирсанова еще в январе осудили за присвоение средств предприятия. Приговор был вынесен по частям три и четыре статьи 160 УК РФ. Кирсанов приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Генеральным директором АО «Международный аэропорт Магнитогорска» (Челябинская область) стала Ася Никитина. Об этом говорится в карточке в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Прежний руководитель Евгений Кирсанов в январе получил два года колонии за растрату. «Руководитель — Никитина Ася Николаевна с 17 марта», — говорится в сводке. На сайте самого аэропорта в контактных данных генеральным директором указан Евгений Кирсанов. Но Кирсанова еще в январе осудили за присвоение средств предприятия. Приговор был вынесен по частям три и четыре статьи 160 УК РФ. Кирсанов приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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