В аэропорту Магнитогорска назначен новый генеральный директор

Генеральным директором АО «Международный аэропорт Магнитогорска» (Челябинская область) стала Ася Никитина. Об этом говорится в карточке в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Прежний руководитель Евгений Кирсанов в январе получил два года колонии за растрату.
«Руководитель — Никитина Ася Николаевна с 17 марта», — говорится в сводке. На сайте самого аэропорта в контактных данных генеральным директором указан Евгений Кирсанов.
Но Кирсанова еще в январе осудили за присвоение средств предприятия. Приговор был вынесен по частям три и четыре статьи 160 УК РФ. Кирсанов приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
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