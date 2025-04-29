Уроженец СССР, проживающий в Германии, судится за российское гражданство

Уроженец СССР и житель Германии Александр Карпунин, обратился в Конституционный суд, чтобы обжаловать решение органа МВД, который отказал в продлении российского паспорта по достижении 45 лет. КС постановил пересмотреть дело. Об этом сообщил суд.
«Когда ему исполнилось 45 лет, Карпунин попытался поменять паспорт гражданина России в Барнауле, где на тот момент жил и был зарегистрирован, но орган МВД ему отказал», — говорится на сайте. Карпунин обратился в суд, который постановил, что решение МВД было неправомерным.
В 1991 году 16-летний Карпунин переехал с родителями в Германию, где был зарегистрирован в советском консульстве. В 1994 году получил немецкое гражданство, но в 2005 и 2012 годах оформил российский загранпаспорт, а в 2018-м — внутренний паспорт РФ. В 45 лет он попытался обменять паспорт в Барнауле, но МВД отказало, ссылаясь на отсутствие российского гражданства: на момент вступления в силу закона о гражданстве (6 февраля 1992 года) он находился за границей и имел немецкий паспорт.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали Карпунина, но кассация и Верховный суд встали на сторону МВД. Тогда он обратился в Конституционный суд (КС), утверждая, что закон позволяет игнорировать судебные решения и не дает четких критериев установления гражданства. КС признал нормы закона соответствующими Конституции, но постановил пересмотреть дело Карпунина, подчеркнув: гражданство — устойчивая правовая связь, и при проверке нужно учитывать исторический контекст (рождение в РСФСР, советское гражданство, консульский учет и выдачу российских паспортов).
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