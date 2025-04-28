Появились кадры боевой подготовки солдат КНДР, освобождавших Курскую область

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Военные КНДР вместе с армией России вели бои против ВСУ под Курском
Военные КНДР вместе с армией России вели бои против ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В сети появилось видео, на котором показана боевая подготовка военных северной Кореи, которые вместе с ВС России боролись против украинской армии в Курской области. Соответствующее видео опубликовали военкоры.

«Появились кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области», — такой подписью сопровождалось видео с бойцами КНДР в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что регион был освобожден 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил председателя Северной Кореи Ким Чен Ына и его армию за мужество. 

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна окажет ответную военную поддержку Пхеньяну, если таковая потребуется. Взаимодействие стран проходит в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, передает RT. 

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В сети появилось видео, на котором показана боевая подготовка военных северной Кореи, которые вместе с ВС России боролись против украинской армии в Курской области. Соответствующее видео опубликовали военкоры. «Появились кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области», — такой подписью сопровождалось видео с бойцами КНДР в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что регион был освобожден 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил председателя Северной Кореи Ким Чен Ына и его армию за мужество.  Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна окажет ответную военную поддержку Пхеньяну, если таковая потребуется. Взаимодействие стран проходит в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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