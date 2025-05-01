Россию атаковали восемь беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над Россией сбили восемь БПЛА
Над Россией сбили восемь БПЛА Фото:

Над Россией в ночь на 1 мая были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

По два беспилотника сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской областями. Также режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Ивановской области. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Россией в ночь на 1 мая были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По два беспилотника сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской областями. Также режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Ивановской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...