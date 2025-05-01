Россию атаковали восемь беспилотников

Над Россией сбили восемь БПЛА
Над Россией в ночь на 1 мая были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
По два беспилотника сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской областями. Также режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Ивановской области.
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