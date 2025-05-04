Курганские тюремщики и тхэквондисты сыграли в футбольном турнире в честь 9 Мая. Фото, видео

05 мая 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

В деревне Галишово прошел турнир по футболе в честь Дня Победы Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Команды курганских тюремщиков и тхэквондистов приняли участие в футбольном турнире, посвященном 80-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Коллективы сыграли за Кубок Галишово, который проводился третий год подряд. О футбольных баталиях и лучших моментах турнира — в материале корреспондента URA.RU. «В деревне Галишово прошел ежегодный турнир по футболу в преддверии Дня Победы. Побороться за трофей съехались команды из нескольких муниципалитетов. ИК-4 и ФТКО представляли Курган, Галишово и Менщиково — Кетовский округ, Комсомолец — Каргапольский округ. Ялым выступали за Притобольный округ», — передает корреспондент. После завершения группового этапа за 5-6 место сразились Менщиково и Ялым. В основное время игра закончилась ничьей. В серии послематчевых пенальти сумели вырвать победу менщиковские футболисты. Битва за бронзу развернулась между хозяева турнира — Галишово и тхэквондистами. В упорной борьбе третье место завоевал коллектив ФТКО. В отличие от других команд они играли за Кубок Галишово впервые. В финале сразились команды ИК-4 и Комсомолец. С минимальным счетом победу вырвали футболисты из Каргаполья. Лучшим защитником был признан Денис Леготин, выступающий за ИК-4. Лучшим игроком стал Кирилл Чижов из команды Галишово. Лучшим нападающим турнира признали Алексея Андреева из Каргаполья. Лучшим вратарем стал Артем Цируль из ФТКО. Победитель и призеры турнира получили кубки, медали, грамоты и призы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команды курганских тюремщиков и тхэквондистов приняли участие в футбольном турнире, посвященном 80-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Коллективы сыграли за Кубок Галишово, который проводился третий год подряд. О футбольных баталиях и лучших моментах турнира — в материале корреспондента URA.RU. «В деревне Галишово прошел ежегодный турнир по футболу в преддверии Дня Победы. Побороться за трофей съехались команды из нескольких муниципалитетов. ИК-4 и ФТКО представляли Курган, Галишово и Менщиково — Кетовский округ, Комсомолец — Каргапольский округ. Ялым выступали за Притобольный округ», — передает корреспондент. После завершения группового этапа за 5-6 место сразились Менщиково и Ялым. В основное время игра закончилась ничьей. В серии послематчевых пенальти сумели вырвать победу менщиковские футболисты. Битва за бронзу развернулась между хозяева турнира — Галишово и тхэквондистами. В упорной борьбе третье место завоевал коллектив ФТКО. В отличие от других команд они играли за Кубок Галишово впервые. В финале сразились команды ИК-4 и Комсомолец. С минимальным счетом победу вырвали футболисты из Каргаполья. Лучшим защитником был признан Денис Леготин, выступающий за ИК-4. Лучшим игроком стал Кирилл Чижов из команды Галишово. Лучшим нападающим турнира признали Алексея Андреева из Каргаполья. Лучшим вратарем стал Артем Цируль из ФТКО. Победитель и призеры турнира получили кубки, медали, грамоты и призы.