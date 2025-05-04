04 мая 2025

Курганские тюремщики и тхэквондисты сыграли в футбольном турнире в честь 9 Мая. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В деревне Галишово прошел турнир по футболе в честь Дня Победы
В деревне Галишово прошел турнир по футболе в честь Дня Победы Фото:

Команды курганских тюремщиков и тхэквондистов приняли участие в футбольном турнире, посвященном 80-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Коллективы сыграли за Кубок Галишово, который проводился третий год подряд. О футбольных баталиях и лучших моментах турнира — в материале корреспондента URA.RU.

«В деревне Галишово прошел ежегодный турнир по футболу в преддверии Дня Победы. Побороться за трофей съехались команды из нескольких муниципалитетов. ИК-4 и ФТКО представляли Курган, Галишово и Менщиково — Кетовский округ, Комсомолец — Каргапольский округ. Ялым выступали за Притобольный округ», — передает корреспондент.

После завершения группового этапа за 5-6 место сразились Менщиково и Ялым. В основное время игра закончилась ничьей. В серии послематчевых пенальти сумели вырвать победу менщиковские футболисты. Битва за бронзу развернулась между хозяева турнира — Галишово и тхэквондистами. В упорной борьбе третье место завоевал коллектив ФТКО. В отличие от других команд они играли за Кубок Галишово впервые. В финале сразились команды ИК-4 и Комсомолец. С минимальным счетом победу вырвали футболисты из Каргаполья.

Лучшим защитником был признан Денис Леготин, выступающий за ИК-4. Лучшим игроком стал Кирилл Чижов из команды Галишово. Лучшим нападающим турнира признали Алексея Андреева из Каргаполья. Лучшим вратарем стал Артем Цируль из ФТКО. Победитель и призеры турнира получили кубки, медали, грамоты и призы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команды курганских тюремщиков и тхэквондистов приняли участие в футбольном турнире, посвященном 80-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Коллективы сыграли за Кубок Галишово, который проводился третий год подряд. О футбольных баталиях и лучших моментах турнира — в материале корреспондента URA.RU. «В деревне Галишово прошел ежегодный турнир по футболу в преддверии Дня Победы. Побороться за трофей съехались команды из нескольких муниципалитетов. ИК-4 и ФТКО представляли Курган, Галишово и Менщиково — Кетовский округ, Комсомолец — Каргапольский округ. Ялым выступали за Притобольный округ», — передает корреспондент. После завершения группового этапа за 5-6 место сразились Менщиково и Ялым. В основное время игра закончилась ничьей. В серии послематчевых пенальти сумели вырвать победу менщиковские футболисты. Битва за бронзу развернулась между хозяева турнира — Галишово и тхэквондистами. В упорной борьбе третье место завоевал коллектив ФТКО. В отличие от других команд они играли за Кубок Галишово впервые. В финале сразились команды ИК-4 и Комсомолец. С минимальным счетом победу вырвали футболисты из Каргаполья. Лучшим защитником был признан Денис Леготин, выступающий за ИК-4. Лучшим игроком стал Кирилл Чижов из команды Галишово. Лучшим нападающим турнира признали Алексея Андреева из Каргаполья. Лучшим вратарем стал Артем Цируль из ФТКО. Победитель и призеры турнира получили кубки, медали, грамоты и призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...