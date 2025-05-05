Экс-глава «Роснано» Чубайс не заинтересован в сохранении своих активов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чубайс может вывести свои активы из России
Чубайс может вывести свои активы из России Фото:

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении своих активов на территории России и могут попытаться вывести их за рубеж после снятия ареста. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у „Роснано“ есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в определении суда. Документ попал в распоряжение ТАСС. 

Ряд ответчиков в настоящее время пребывают за пределами Российской Федерации, а в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела. В частности, А. Б. Чубайс и Ю. А. Удальцов покинули территорию России. В отношении О. В. Киселева и Б. Г. Подольского ведутся уголовные расследования: Киселев выехал из страны и объявлен в международный розыск, тогда как Подольский арестован.

В связи с этим «Роснано» ходатайствовало о наложении ареста на их имущество для предотвращения возможного вывода активов за границу. Решение суда направлено на обеспечение сохранности имущества до рассмотрения иска по существу.

Имущество Чубайса и еще семерых экс-руководителей «Роснано» было арестовано по ходатайству государственной корпорации, потребовавшей взыскать с них 5,6 миллиарда рублей. Данный иск подан в связи с проводимым расследованием деятельности бывших управляющих компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса. 

Ранее сообщалось Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с принадлежащего ему имущества. Среди оснований для отмены обеспечительных мер в документе указана: «заведомая необоснованность иска „Роснано“».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении своих активов на территории России и могут попытаться вывести их за рубеж после снятия ареста. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы. «Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у „Роснано“ есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в определении суда. Документ попал в распоряжение ТАСС.  Ряд ответчиков в настоящее время пребывают за пределами Российской Федерации, а в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела. В частности, А. Б. Чубайс и Ю. А. Удальцов покинули территорию России. В отношении О. В. Киселева и Б. Г. Подольского ведутся уголовные расследования: Киселев выехал из страны и объявлен в международный розыск, тогда как Подольский арестован. В связи с этим «Роснано» ходатайствовало о наложении ареста на их имущество для предотвращения возможного вывода активов за границу. Решение суда направлено на обеспечение сохранности имущества до рассмотрения иска по существу. Имущество Чубайса и еще семерых экс-руководителей «Роснано» было арестовано по ходатайству государственной корпорации, потребовавшей взыскать с них 5,6 миллиарда рублей. Данный иск подан в связи с проводимым расследованием деятельности бывших управляющих компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса.  Ранее сообщалось Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с принадлежащего ему имущества. Среди оснований для отмены обеспечительных мер в документе указана: «заведомая необоснованность иска „Роснано“».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...