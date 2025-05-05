Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова провела для школьников экскурсию по Аллее славы в рамках образовательного проекта «Экскурсии со Знанием». В мероприятии приняли участие учащиеся восьмого класса Каргапольской средней школы имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махова. Об этом сообщает пресс-служба российского общества «Знание» по УрФО.
Замгубернатора Наталья Кирилова подчеркнула значимость подобных экскурсий для молодого поколения: «В год 80-летия Победы проведение таких мероприятий приобретает особое значение — это не просто знакомство с историей, это живая связь поколений, возможность прикоснуться к памяти о подвиге наших предков. Через экскурсии мы передаем молодежи не только знания, но и чувство гордости за свою страну, уважение к тем, кто подарил нам мирное небо. Это важный шаг в сохранении исторической правды и воспитании патриотизма у подрастающего поколения», — отметила она.
Во время экскурсии школьники ознакомились со стелой «Зауральцы — Герои Советского Союза», на которой увековечены более 100 фамилий земляков-героев, а также посетили мемориал, посвященный погибшим в боях за Родину курганцам. Наталья Кирилова рассказала об истории создания мемориала, где на гранитном постаменте расположены 85 плит с именами более 8 тысяч фронтовиков, и об обелиске из нержавеющей стали — основном мемориальном центре Кургана, у основания которого горит Вечный огонь и заложены капсулы с землей Городов-героев. Особое внимание участники уделили памятникам-бюстам Михаила Шумилова и Максима Захарова. После экскурсии школьники также посетили краеведческий музей, где ознакомились с историческими экспозициями о Великой Отечественной войне.
Работа по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны в Курганской области ведется с 2019 года. Ранее губернатор Вадим Шумков подчеркивал важность объединения профильных молодежных движений и развития центров военной и патриотической подготовки, а также активного участия в ремонте памятников и проведении тематических мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».