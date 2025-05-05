Депутат Госдумы рассказал о праздновании украинцами 9 Мая за закрытыми дверьми

Депутат Водолацкий сообщил о проведении 9 мая украинцами в семейном кругу
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Для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником
Для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником Фото:

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что большинство украинцев отмечают День Победы 9 мая в семейном кругу. По его словам, официальная политика Киева в последние годы ограничивает публичные мероприятия, связанные с этой датой, что вынуждает граждан проявлять осторожность.

«Украинцы будут отмечать 9 мая. <...>Большинство из них будут отмечать этот день в кругу своей семьи за закрытыми дверями, потому что сегодня Украина стала огромным концлагерем, каждый боится за свою жизнь», — рассказал Водолацкий агентству. Он подчеркнул, что для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником, поскольку деды и прадеды нынешних граждан Украины сражались против фашизма. Несмотря на ограничения, представители старшего поколения продолжают возлагать цветы к памятникам и Вечному огню в украинских городах.

По информации издания Politico, украинское правительство пригласило европейских чиновников посетить страну 9 мая, чтобы продемонстрировать дипломатическую поддержку в противовес Параду Победы в Москве. Однако, как заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, лидеры стран Евросоюза вряд ли прибудут в Киев.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Как сообщили в Кремле, в указанный промежуток времени все боевые действия приостанавливаются.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что большинство украинцев отмечают День Победы 9 мая в семейном кругу. По его словам, официальная политика Киева в последние годы ограничивает публичные мероприятия, связанные с этой датой, что вынуждает граждан проявлять осторожность. «Украинцы будут отмечать 9 мая. <...>Большинство из них будут отмечать этот день в кругу своей семьи за закрытыми дверями, потому что сегодня Украина стала огромным концлагерем, каждый боится за свою жизнь», — рассказал Водолацкий агентству. Он подчеркнул, что для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником, поскольку деды и прадеды нынешних граждан Украины сражались против фашизма. Несмотря на ограничения, представители старшего поколения продолжают возлагать цветы к памятникам и Вечному огню в украинских городах. По информации издания Politico, украинское правительство пригласило европейских чиновников посетить страну 9 мая, чтобы продемонстрировать дипломатическую поддержку в противовес Параду Победы в Москве. Однако, как заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, лидеры стран Евросоюза вряд ли прибудут в Киев. Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Как сообщили в Кремле, в указанный промежуток времени все боевые действия приостанавливаются.
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